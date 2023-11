SV Hohenzell fügt Neuhofen/I. erste Saisonniederlage zu und macht Gunskirchen zum Herbstmeister

Details Samstag, 11. November 2023 21:02

Die USV Erler Haus Neuhofen/I. ist in dieser Saison bisher ungeschlagen. Der Tabellenführer der Bezirksliga Süd stellt sowohl die beste Offensive als auch die beste Defensive der Liga und möchte mit dieser makellosen Bilanz in die Winterpause gehen. Der SV Bögl Hohenzell steht mit 19 Punkten im oberen Tabellenmittelfeld, musste sich letzte Woche aber in Pichl mit 1:0 geschlagen geben. Ein Derby hat aber bekannterweise seine eigenen Gesetze und so verliert Neuhofen in einer spannenden Partie zum ersten Mal in dieser Saison.

Favorit mit Pausenführung

So viel vorneweg: Es war das erwartet spannende Derby. Die rund 700 Fans erleben eine attraktive Begegnung, in der beide Mannschaften guten Fußball spielen. Hohenzell nimmt die Zweikämpfe einen Ticken besser an und die Gäste verzeichnen auch die erste gute Möglichkeit. Tobias Karlinger überhebt den Torhüter von Neuhofen aus gut 30 Meter, verzieht aber leicht. In der 24. Spielminute gibt’s Elfmeter für Neuhofen und Michael Reifeltshammer verwandelt zur Führung. Hohenzell hat Möglichkeiten zum Ausgleich, kann diese aber nicht in Tore ummünzen. Kurz vor der Pause setzt Neuhofen in Person von Christoph Geisböck einen Freistoß an die Stange.

Hohenzell dreht das Spiel

Nach dem Seitenwechsel macht Hohenzell den spielerisch starken Hausherren die Räume enger und das bringt Erfolg. Nach einer Standardsituation kommt es zum Gestocher im Strafraum und Tobias Jetzinger erzielt den Ausgleich. Kurz darauf wird Reifeltshammer gefoult und tritt selbst zum nächsten Strafstoß an. Der Toptorjäger der Liga bleibt cool und erzielt mit seinem 14. Saisontreffer das 2:1 für Neuhofen. Die Partie ist zu diesem Zeitpunkt recht ausgeglichen, Neuhofen drückt zunächst auf die Vorentscheidung. Mit der Zeit kommt Hohenzell über den Kampf wieder besser ins Spiel und bekommt in der 71. Minute ebenfalls einen Elfmeter zugesprochen. Hannes Prammendorfer kommt nach einer Standardsituation zu Fall und Peter Reischauer geht zum Punkt. Auch wenn Elias Jagereder dran ist, den Ausgleich kann er nicht verhindern. Die Schlussphase ist heiß, Hohenzell kommt über die Seite mit Prammendorfer und bringt den Ball in den Rückraum. Dort steht Jonas Seidlmann, der zum viel umjubelten 3:2 einnetzt. In der Nachspielzeit hat der eingewechselte Nadir Barucic bei einem Eckball den Ausgleich am Kopf, vergibt aber die letzte große Chance. Weil Gunskirchen im Parallelspiel 0:3 gegen die sieglosen Attergauer gewinnt, geht der Herbstmeistertitel auch nicht an Neuhofen, sondern an den 2. der Vorsaison Gunskirchen.

Stimme zum Spiel:

Stefan Zweimüller, Sektionsleiter SV Hohenzell:

„Wir wollten den Sieg heute einfach mehr. Neuhofen war vor der Partie ungeschlagen, das ist natürlich doppelt schön, wenn du einerseits das Derby gewinnst und andererseits Neuhofen dadurch den Herbstmeister verbaust.“

