5:1! SV Pichl gerät bei Union Eberstallzell unter die Räder

Details Sonntag, 12. November 2023 01:24

Der SV Spar Hochhauser Pichl blieb gegen die Union Eberstalzell chancenlos und kassierte eine herbe 1:5-Klatsche. Auf dem Papier hatte die Zuschauer ein ausgeglichenes Match erwartet. Auf dem Platz erwies sich Eberstalzell als das überlegene Team und verbuchte drei Zähler.

Michetschläger schnürt Doppelpack

Das Heimteam ging in Minute zehn durch Benedikt Brandstötter in Front. Valentin Lemberger nutzte die Chance für den SV Pichl und beförderte durch einen platzierten Schuss in der 28. Minute das Leder zum 1:1 ins Netz. Der Unparteiische beendete die erste Halbzeit, ohne dass weitere Tore fielen. Florian Herndler stellte die Weichen für die Union Nexus Eberstalzell auf Sieg, als er in Minute 51 mit dem 2:1 zur Stelle war. Tobias Breitwimmer traf via Strafstoß zum 3:1 zugunsten der Union Eberstalzell (58.). In der 73. Spielminute setzte sich die Union Nexus Eberstalzell erneut durch – Patrick Michetschläger erzielte das vorentscheidende 4:1 und schnürte nur fünf Minuten später nach Vorarbeit von Brandstötter seinen Doppelpack. Am Ende kam Eberstalzell gegen den SV Spar Hochhauser Pichl zu einem verdienten Sieg.

Zahlen und Fakten

Die Stärke der Union Nexus Eberstalzell liegt in der Offensive – mit insgesamt 26 erzielten Treffern. Sechs Siege, zwei Remis und fünf Niederlagen hat die Union Eberstalzell momentan auf dem Konto. Zuletzt lief es erfreulich für Eberstalzell, was zehn Punkte aus den letzten fünf Spielen belegen.

Die formschwache Abwehr, die bis dato 32 Gegentreffer zuließ, ist ein entscheidender Grund für das schlechte Abschneiden des SV Pichl in dieser Saison. Fünf Siege, ein Remis und sieben Niederlagen hat der Gast derzeit auf dem Konto.

Die Union Nexus Eberstalzell setzte sich mit diesem Sieg vom SV Spar Hochhauser Pichl ab und belegt nun mit 20 Punkten den achten Rang, während der SV Pichl weiterhin 16 Zähler auf dem Konto hat und den neunten Tabellenplatz einnimmt.

Für beide Mannschaften geht es zunächst in die Winterpause. Am 16.03.2024 fährt die Union Eberstalzell dann im nächsten Spiel zur ASKÖ Ohlsdorf, während der SV Spar Hochhauser Pichl am gleichen Tag beim USV Erler Haus Neuhofen i. I. antritt.

Bezirksliga Süd: Union Nexus Eberstalzell – SV Spar Hochhauser Pichl, 5:1 (1:1)

78 Patrick Michetschläger 5:1

73 Patrick Michetschläger 4:1

58 Tobias Breitwimmer 3:1

51 Florian Herndler 2:1

28 Valentin Lemberger 1:1

10 Benedikt Brandstötter 1:0

