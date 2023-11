Nach Neuhofen-Patzer: Union Gunskirchen ist Herbstmeister der Bezirksliga Süd!

Details Sonntag, 12. November 2023 21:47

Die Union Gunskirchen ist Winterkönig der Bezirksliga Süd! Am gestrigen Samstagnachmittag gastierte man beim noch sieglosen UFC Attergau und erledigte seine Pflicht, rechnete aber keineswegs mit einem Fauxpas vom nunmehr ehemaligen Tabellenführer USV Neuhofen, der zeitgleich beim SV Hohenzell den Stecker gezogen bekam und ausgerechnet im letzten Spiel der Hinrunde die erste Saisonniederlage einstecken musste. So überwintern die Gunskirchner auf dem Platz an der Sonne, gewann man in Attergau problemlos mit 3:0.

Vujanovic schnürt Doppelpack

Entsprechend der Erwartungen – immerhin traf der Zweitplatzierte auf das Schlusslicht – gestaltete sich die Partie von Beginn an recht eindeutig. Über weite Strecken der ersten Hälfte hatte man klar das Kommando über und bereitete der Hintermannschaft der Hausherren ordentlich Probleme. In Minute 24 dann auch der Dosenöffner: Nach einer Ecke war Rajko Vujanovic zur Stelle und verwertete zum 1:0 für die Gäste. Wenig später hätte man sich dann fast im direkten Gegenzug den Ausgleich eingefangen, Jungkeeper David Kogler vereitelte die Attergauer Chance aber mit einem bärenstarken Reflex. Kurz vor der Pause erhöhte die Datscher-Elf dann auf 2:0 – wieder konnte Vujanovic freigespielt werden und in Torjägermanier staubtrocken verwerten.

Arsalah macht den Deckel drauf

Nach Wiederanpfiff durch Schiedsrichter Edin Vrtagic änderte sich wenig an der Spielcharakteristik. Die Gunskirchner zeigten weiterhin eine reife Leistung und sorgten früh bereits für die Vorentscheidung. Mustafa Arsalah war in Minute 54 zur Stelle und sorgte mit seinem Treffer für klare Verhältnisse. Infolgedessen hatte man auch die Chance, das Ergebnis weiter in die Höhe zu treiben. Einmal scheiterte Vujanovic vor dem leeren Tor noch, zwei Mal traf man nur die Torumrahmung. Die beste Chance der Hausherren im zweiten Durchgang hatte der eingewechselte Bernhard Mayrhofer, doch auch er ließ seine Möglichkeit ungenützt. Am Ende war es ein mehr als verdienter Sieg für die Gäste, die letztlich als frisch-gebackener Herbstmeister vom Platz gingen.

Für beide Mannschaften geht es zunächst in die Winterpause. Am 16.03.2024 empfängt Attergau dann im nächsten Spiel die ASKÖ Vorchdorf, während Gunskirchen am gleichen Tag beim SV Bögl Hohenzell antritt.

Stimme zum Herbstmeistertitel

Patrick Datscher (Trainer Union Gunskirchen):

„Wir freuen uns total über den Herbstmeistertitel. Das ist eine schöne Bestätigung und Momentaufnahme hinsichtlich der positiven Leistungen im Herbst. Grundsätzlich ist dieser Titel aber nichts wert, wir wollen die Vorbereitung nützen und im Frühjahr dann ebenso erfolgreich sein. Wenn das auch gelingt, sind wir optimistisch, dass wir bis zum Schluss relativ weit vorne bleiben können."

Die Besten: Pauschallob bzw. David Kogler (TW)

Bezirksliga Süd: UFC Attergau – Union Gunskirchen, 0:3 (0:2)

54 Mustafa Arsalah 0:3

42 Rajko Vujanovic 0:2

24 Rajko Vujanovic 0:1

