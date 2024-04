Trotz spielerischer Dominanz: UVB-Juniors mit nächster Niederlage gegen Eberstalzell

Details Sonntag, 31. März 2024 10:57

Deutlich leichtere Zeiten hat in dieser Saison der Bezirksliga Süd die Union UVB Oberbank Vöcklamarkt Juniors durchlebt. Die jungen Kicker müssen sich dahinfolgend ankreiden lassen, dass man die vielen Chancen, die man sich herausspielt, zu selten in Tore ummünzt – schaute in den beiden letzten Spielen doch nur ein Remis oder gar eine Niederlage heraus. An diesem Nachmittag wollte man selbstredend gegen die Union Nexus Eberstalzell den ersten 3-er im Frühjahr einführen. Doch dieses Vorhaben konnte wiederum nicht in die Tat umgesetzt werden. Schlussendlich musste man eine bittere 1:2 Niederlage hinnehmen.

Beide Teams treffen in Hälfte eins

Von Anfang an dominierten die Gastgeber in allen Belangen. So fand man beispielsweise bereits in der 4. Spielminute eine aussichtsreiche Möglichkeit vor, doch Stürmer Krasniqi setzte das Leder neben den Kasten. Für den ersten wirklichen Aufreger in der Partie waren die Mannen von Trainer Markov verantwortlich, nachdem man die Hausruckviertler beim Spielaufbau zwingend stören konnte, folglich den Ball eroberte und blitzschnell Richtung Heim-Gehäuse vorstieß, ehe Herndler zum Führungstreffer einnetzte (7.). Die Hausherren ließen sich von diesem frühen Gegentreffer ganz und gar nicht verunsichern – hielt man trotzdem auch in der Folge am Spielplan fest. Durch das eigene Pressing brachte man die Achtplatzierten im Ranking manchmal in die Bredouille – jedoch wusste sich jenes Team immer wieder aus diesen Situationen zu befreien und in weiterer Konsequenz Akzente nach vorne zu setzen. Auch die Heim-Elf meldete sich mit nennenswerten Torchancen am Tor des Kontrahenten an – bis dato noch nicht erfolgreich. So plätscherte die erste Halbzeit vor sich hin, als kurz vor der Pause – die Gäste scheinen bereits in der Kabine zu sein – ein Pfiff des Schiedstrichters auf den Kreidepunkt erfolgte: Ein UVB-Juniors Kicker wurde mit unerlaubten Mitteln im Strafraum zu Boden gebracht. Den gefälligen Strafstoß verwertete Mirza Krupinac eiskalt und holte seine Mannen kurzerhand wieder zurück ins Spiel.

Vöcklamarkt am Drücker – Gäste treffen

An der Spielcharakteristik änderte sich nach dem Seitenwechsel wenig. Die Heimischen waren das dominantere – schlichtweg bessere Team. Man agierte auch mit einem gewissem Spielwitz - womöglich dem Ausgleichstreffer geschuldet – womit man in einigen Spielfrequenzen zwingend Gefahr ausstrahlen konnte. Immer öfter wurde der Weitschuss als primäres Mittel genutzt, doch meistens stand entweder das Aluminium oder der Torhüter im Weg. In dieser Phase des Spiels kam der Gast offensiv kaum zur Entfaltung. Seit dem Wiederanpfiff war es ein Spiel auf ein Tor. Die wilden jungen Kicker von Vöcklamarkt wollten den Sieg in den absoluten Schlussminuten erzwingen. Man löste die Abwehrkette auf, agierte jetzt noch ein Stück offensiver vor dem Eberstalzell-Tor, doch das Leder fand keinen Weg hinter die Linie. Und so kamen die Gäste – jeder im Stadion gab sich bereits mit einem Remis zufrieden - noch zum Lucky- Punch: Einem langen Ball geschuldet , gelang das Spielgerät zu Karlsberger, der aus dieser Situation Kapital schlagen wusste und somit für den hochumjubelten 1:2 Auswärtssieg sorgte (93.).

Stimme zum Spiel:

Ermal Dervishi (Trainer Union UVB Oberbank Vöcklamarkt Juniors):

„Eine bittere Niederlage für meine Mannschaft heute. Wir haben sehr viele Chancen unnötig vergeben. Dass man in den letzten drei Partien viermal nur die Latte traf, ist Pech. Wir müssen uns in Zukunft dafür belohnen.“

Details

Sichere dir bis zu 100€ als Freiwette und wette auf deine Lieblingssportarten.