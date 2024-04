Ohlsdorf feiert souveränen Heimsieg über Vöcklamarkt Juniors

Details Sonntag, 07. April 2024 10:05

Die UVB Vöcklamarkt Juniors haben in der Bezirksliga Süd bereits rosigere Zeiten erlebt. Momentan läuft es nicht rund – hat man doch in der heurigen Frühjahrssaison noch nicht voll punkten können. Gegen die ASKÖ Ohlsdorf, welche sich in absolut starker Verfassung befindet, bot sich nun die Chance zur Trendumkehr. Doch daraus wurde wieder einmal nichts. Schließlich musste man eine klare 3:0 Niederlage hinnehmen.

Favorit nutzt Patzer zum Führungstreffer

Die Mannen vom Traunviertel stellten von Beginn weg das Visier sehr offensiv ein und versuchten in den Anfangsminuten oftmals durch Torschüsse am Gäste-Gehäuse anzuklopfen. Bereits in der neunten Spielminute wurde man für jenen spielerischen Aufwand belohnt, als man die Gäste beim Herausspielen entscheidend stören konnte, daraus den Ball eroberte und in weiterer Folge schnellstmöglich den Weg zum Tor suchte, wo Tim Auinger nur mehr zum frühen 1:0 Führungstreffer einschieben musste. Natürlich war man aufseiten der Gäste mit diesem Nackenschlag sehr bedient – trotzdem wollten sich die Hausruckviertler davon nicht verunsichern lassen und der eigenen Spielidee treu bleiben. Doch irgendwie fand man auch im weiteren Spielverlauf nie so richtig ins Spiel. Man lief viel hinterher und konnte kaum Akzente nach vorne setzen. Man war sichtlich bemüht, nicht mit einem größeren Rückstand in die Kabine zu gehen. Bis zum Abpfiff der ersten Spielhälfte tat sich in beiden Strafräumen nichts Nennenswertes mehr – 1:0 Pausenstand.

Ohlsdorf macht mit weiteren zwei Treffern alles klar

Auch nach dem Seitenwechsel änderte sich wenig an der Statik des Spiels. Das Heimteam war auch weiterhin das überlegene, offensiv gefährlichere – schlichtweg, das bessere Team. Die jungen Kicker aus Vöcklamarkt kamen an diesem Nachmittag kaum zur Geltung. Ganz anders als in den letzten Runden, gelang es heute nicht, ihre spielerische Qualität, über die man zweifelsohne verfügt, auf den Platz zu bringen. Sinnbildlich hierfür: In den 90 Minuten konnte man keine einzige erwähnenswerte Tormöglichkeit kreieren. In der zweiten Spielhälfte trat Ohlsdorf gegen Ende hin nochmals gehörig auf das Gaspedal, um in weiterer Folge binnen weniger Sekunden für klare Verhältnisse zu sorgen. Zuerst war es Adnan Hodzic in der 74. Spielminute, der nach Stanglpass perfekt bedient wurde und zur Vorentscheidung traf. Nur wenige Augenblicke später, eine Kopie des 2:0: Diesmal vollendete aber Dominik Mühlbacher den Spielzug und sorgte mit seinem Treffer für den 3:0 Endstand.

Stimmen zum Spiel:

Kurt Wimmer (Sportlicher Leiter, ASKÖ Ohlsdorf):

„Ein verdienter Sieg für uns heute. Die Jungs, die die vielen Verletzten und Ausfälle ersetzten, haben heute ein super Spiel gemacht.“

Die Besten: Mario Oberkalmsteiner, Nikolai Quirchtmayr, Patrick Eder (alle ASKÖ Ohlsdorf)

Ermal Dervishi (Trainer UVB Juniors):

„Wir haben heute überhaupt kein Spiel zusammengebracht. Um solch einen Spielstand aufholen zu können, war der heutige Auftritt einfach zu wenig.“

Details

Sichere dir bis zu 100€ als Freiwette und wette auf deine Lieblingssportarten.