Allhaming/Weißkirchen 1b gewinnt Torfestival gegen ASKÖ Vorchdorf

Details Samstag, 20. April 2024 20:54

Die SPG Allhaming/Weißkirchen 1b und die ASKÖ Vorchdorf lieferten sich ein wahres Torfestival, das am Samstag im Rahmen der 19. Runde in der Bezirksliga Süd schließlich mit 4:3 für die Hausherren endete. Zur Pause hatten die Gäste die Nase noch knapp vorne. Allhaming/Weißkirchen 1b wurde der Favoritenrolle somit gerecht. Im Hinspiel hatten sich beide Mannschaften in Sachen Punkteausbeute nichts getan und je einen Zähler geholt. Das Resultat hatte 1:1 gelautet.

Hausherren spielen nach dem Seitenwechsel groß auf

Severin Kreilhuber brachte Vorchdorf in der ersten Minute ins Hintertreffen - er traf mit der ersten Offensivaktion zur prompten Führung nach weniger als 60 Sekunden. Philip Karrer traf zum 1:1 zugunsten der Gäste (24.), indem er nach einer wunderschönen Hereingabe zur Stelle war. Stefan Kronberger nutzte die Chance für die ASKÖ Vorchdorf und beförderte in der 34. Minute das Leder zum 2:1 ins Netz - nach einem Eckball besorgte er per Kopf den zwischenzeitlichen Turnaround. Zur Pause behielt Vorchdorf die Nase knapp vorn.

Lukas Mayrhofer schockte die ASKÖ Vorchdorf und drehte die Partie mit seinem Doppelpack für Allh./Weißk. 1b (53./71.). Zudem parierte Gäste-Keeper Markus Radner einen Elfmeter (62.). Für das 4:2 der SPG Allhaming/Weißkirchen 1b zeichnete Ahmad Alahmad verantwortlich (74.). Stipo Sipura war es, der in der 90. Minute den Ball im Tor der Heimmannschaft unterbrachte. Schließlich strich Allhaming/Weißkirchen 1b die Optimalausbeute gegen Vorchdorf ein.

Statistisches & Ausblick

Auf zwölftem Rang hielt sich Allh./Weißk. 1b in der ersten Hälfte des Fußballjahres noch zurück, in der Rückrundentabelle hat die Equipe dagegen aktuell die fünfte Position inne. Mit dem Erfolg in der Tasche rutschte die SPG Allhaming/Weißkirchen 1b im Klassement nach vorne und belegt jetzt den zehnten Tabellenplatz. Allhaming/Weißkirchen 1b verbuchte insgesamt fünf Siege, sechs Remis und acht Niederlagen. Zuletzt lief es erfreulich für Allh./Weißk. 1b, was zehn Punkte aus den letzten fünf Spielen belegen.

Die ASKÖ Vorchdorf muss sich ohne Zweifel um die eigene Abwehr kümmern. Im Schnitt kassierte das Team mehr als zwei Gegentreffer pro Spiel. Die Rückrunde verlief für Vorchdorf bisher nicht besonders gut. In den sechs Spielen gewann die ASKÖ Vorchdorf noch kein einziges Mal. Die Niederlage gegen Allhaming/Weißkirchen 1b war bereits die fünfte am Stück in der Liga.

Am kommenden Samstag trifft Allh./Weißk. 1b auf den SV Spar Hochhauser Pichl, Vorchdorf spielt tags zuvor gegen den FC Spitz Attnang.

Bezirksliga Süd: SPG Allhaming/Weißkirchen 1b – ASKÖ Vorchdorf, 4:3 (1:2)

90 Stipo Sipura 4:3

74 Ahmad Alahmad 4:2

71 Lukas Mayrhofer 3:2

53 Lukas Mayrhofer 2:2

34 Stefan Kronberger 1:2

24 Philip Karrer 1:1

1 Severin Kreilhuber 1:0

