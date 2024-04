Erste Saison-Heimniederlage: FC Spitz Attnang unterliegt Leader Union Gunskirchen

Details Montag, 22. April 2024 07:06

In der 19. Runde der oberösterreichischen Bezirksliga Süd schlägt Union Gunskirchen auswärts den FC Spitz Attnang mit 4:1. Die Ausgangslage konnte vorab nicht spannender sein: Die Tabellenführer aus Gunskirchen sind das beste Auswärtsteam der Liga, haben jedoch ihre bisher einzige Niederlage der Saison auswärts erfahren. Die Gegner sind die bis dato auf eigenem Boden noch ungeschlagenen, die drittplatzierten Hausherren aus Attnang. Im Hinspiel hatten die Gäste die Oberhand behalten und einen 4:2-Erfolg davongetragen.

Mit knapper Führung in die Halbzeit

In den ersten Minuten auf dem nassen und tiefen Rasen stören die Gäste früh das Aufbauspiel von Attnang mit ihrem frühen Pressing. Mehrfach hat Gunskirchen die Chance auf die Führung, jedoch macht die Heimmannschaft das erste Tor der Begegnung. Nach Ballverlust Gunskirchens durch eine harten, aber fairen Zweikampf am gegnerischen 16er, spielt Attnang seine große Stärke, das Umschaltspiel, aus. Im Konter setzt sich Alexander Oberperfler durch und bringt die Heimmannschaft in der 17. Minute mit 1:0 in Front.

Trotz des Rückstands spielt das Auswärtsteam weiter konsequent seinen Pressing-Fußball und schafft zehn Minuten später durch Attila Gyurcsik den Ausgleich. Noch in Halbzeit eins dreht Gunskirchen das Spiel: In Minute 33 trifft Kapitän Dibran Rrahmani in feinster „Robben-Manier“ flach ins rechte Eck zur 2:1-Führung für die Gäste, was gleichzeitig den Pausenstand bedeutet.

Kartenregen und Joker-Tor

Nach Wiederanpfiff behalten die Spieler von Gunskirchentrainer Patrick Datscher weiter ihre

Spielphilosophie bei und laufen hoch an. In Minute 52 gelingt Akos Gillich sehenswert per

Kopfball nach Flanke von links auf den zweiten Pfosten das 3:1 für den Tabellenführer.

Ab der Mitte der zweiten Hälfte bekommt der Schiedsrichter richtig viel zu tun. Dieser verteilt innerhalb von vier Minuten vier Karten, drei in Gelb und eine in Rot (gegen Markus Holzinger), an Akteure von Attnang. Den Schlusspunkt in diesem Topspiel setzt in Minute 80 der eingewechselte Mustafa Arsalah. Nach Ballgewinn läuft der schnelle Flügelspieler allen Gegnern davon und schiebt den Ball zum 4:1 in die Maschen.

„Wir waren über die gesamte Spielzeit dominant und der Sieg geht auch in der Höhe hochverdient für uns in Ordnung“, zeigt sich Trainer Patrick Datscher zufrieden.

Aufstieg als klares Ziel

Nach dem 4:1 Auswärtssieg rangiert Union Gunskirchen trotz einer Partie weniger weiterhin auf Platz eins der Tabelle der Bezirksliga Süd mit drei Punkten Vorsprung auf den Zweiten. „Wir müssen alles geben und dürfen uns keine Fehler erlauben“, sagt Gunskirchens Trainer mit Blick auf die Tabellensituation. Noch im vorherigen Jahr verpasste man als Zweiter und einer Niederlage in der Relegation knapp den Aufstieg, dieser soll bis spätestens 2025 gelingen.

Statistisches & Ausblick

Zehn Siege, vier Remis und fünf Niederlagen hat der Gastgeber momentan auf dem Konto.

An der Union Gunskirchen gab es kaum ein Vorbeikommen, sodass die Hintermannschaft erst 15-mal überwunden wurde – bis dato der Bestwert der Bezirksliga Süd. Seit acht Partien ist es keiner Mannschaft mehr gelungen, Gunskirchen zu besiegen.

Nächster Prüfstein für den FC Attnang ist die ASKÖ Vorchdorf (Freitag, 19:30 Uhr). Die Union Gunskirchen misst sich am selben Tag mit dem SV RoHol Edelholz Windischgarsten (20:00 Uhr).

Bezirksliga Süd: FC Spitz Attnang – Union Gunskirchen, 1:4 (1:2)

80 Mustafa Arsalah 1:4

52 Akos Gillich 1:3

33 Dibran Rrahmani 1:2

27 Attila Gyurcsik 1:1

17 Alexander Oberperfler 1:0

Details

