Titelkampf bleibt spannend: USV Erler Haus Neuhofen i. I. nach Auswärtssieg gegen ASKÖ Ohlsdorf nur mehr einen Zähler hinter Spitzenreiter Gunskirchen

Details Sonntag, 05. Mai 2024 09:48

Der USV Erler Haus Neuhofen i. I. bleibt dem Tabellenersten der Bezirksliga Süd, Union Gunskirchen, auf den Fersen. Spätestens nach dem 21. Spieltag ist alles angerichtet für einen heißen Meisterschaftskampf. Gunskirchen rutschte heute bei Eberstalzell aus, während Neuhofen gleichzeitig gegen ASKÖ Ohlsdorf gewann, welche sich zurzeit ebenso in absolut starker Verfassung präsentieren. Mit dem 2:4 Erfolg konnten die Reifeltshammer-Schützlinge bis zu einem Zähler auf den Leader aufschließen.

Eine rote Karte und vier Treffer in Hälfte eins

Es dauerte nicht lange, bis beide Teams auf Betriebstemperatur kamen und sie sich erste Möglichkeiten herausspielten. Die Anfangsphase des Matches konnte gleich mit mehreren Highlights aufwarten, doch die Offensivabteilungen sowohl von Ohlsdorf als auch von Neuhofen blieben bis dato noch glücklos. Mit der Zeit fanden die Gäste besser ins Spielgeschehen und trafen in Person von Michael Reifeltshammer zum 0:1 (23.). Dieses erste Erfolgserlebnis beflügelte jene Truppe – stellten sie doch nur zwei Minuten später bereits auf 0:2. Dieses Mal durfte sich Ali Mehmet Ercan in die Statistik eintragen. Wer sich jetzt von den rund 150 erschienen Zuseher dachte, dies wird eine klare Angelegenheit, der irrte. Wiederum nur wenige Augenblicke darauf hatte nämlich die Heimmannschaft die perfekte Antwort parat: Dario Topalovic wusste mit seinem Anschlusstreffer in Minute 28 seine Mannen kurzerhand zurück in die Partie zu holen. Die aufkommende Hoffnung wehrte aber nur kurz, ehe Topscorer Michael Reifeltshammer einnetzte und damit den zwei Tore Vorsprung wieder herstellte. Kurz vor dem Gang in die Kabinen schwächten sich die Cetin-Schützlinge dann selbst, als Nikolai Quirchtmayr aufgrund einer Torchancenverhinderung mit dem roten Karton vom Platz verwiesen wurde.

Neuhofen bringt Sieg in trockene Tücher

Nach dem Seitenwechsel suchten die Zweitplatzierten im Ranking sofort Mittel und Wege, um die numerische Überzahl auf dem Platz zu nutzen und für klare Verhältnisse in dieser Begegnung zu sorgen. Man ließ das Leder gefällig in den eigenen Reihen zirkulieren, verhielt sich enorm engagiert mit und gegen den Ball und ermüdete somit einen ohnehin numerisch angeschlagenen Kontrahenten. In der 66. Spielminute machte Marcel Freilinger Nägel mit Köpfen und brachte sein Team nun deutlich auf die Siegerstraße. Doch in weiterer Folge sollen beide Mannschaften binnen acht Minuten noch für eine heiße Schlussphase sorgen: Zuerst war es Gästeverteidiger Leon Sperl, der in der 75. Minute frühzeitig unter die Dusche geschickt wurde, dann traf Ohlsdorf durch Daniel Lexl zum 2:4 Anschlusstreffer, der seinen Männern damit neues Leben einhauchte (83.). Zweifelsohne war das Heimteam nun am Drücker, man kam auch gefährlich vor das Gehäuse, doch die Chancenausbeute blieb, so ehrlich muss man sein, ausbaufähig. Auch die Truppe aus dem Innkreis hatte noch Möglichkeiten, einen weiteren Treffer nachzulegen, aber jenes Team blieb auch zu ineffizient im letzten Drittel. So blieb es beim 2:4 Auswärtserfolg für Neuhofen.

Stimme zum Spiel:

Daniel Peer (Sportlicher Leiter, USV Erler Haus Neuhofen):

„Das Ergebnis ist absolut gerecht. Wir haben jetzt zehn Punkte Vorsprung auf den Drittplatzierten. Wir sind einen Punkt hinter Gunskirchen. Die Rolle als „Jäger“ nehmen wir gerne an. Unser Ziel ist es, die Meisterschaft bis zum letzten Spiel spannend zu gestalten. Der Druck ist bei Gunskirchen.“

Die Besten: Marcel Freilinger (USV Erler Haus Neuhofen), Daniel Flotzinger (USV Erler Haus Neuhofen)

Details

Sichere dir bis zu 100€ als Freiwette und wette auf deine Lieblingssportarten.