SV Bögl Hohenzell gewinnt Duell gegen UVB Oberbank Vöcklamarkt Juniors dank späten Treffers in der Nachspielzeit

Montag, 13. Mai 2024

Im Zuge der 22. Runde der Bezirksliga Süd empfing der SV Bögl Hohenzell den Vorletzten im Ranking, UVB Oberbank Vöcklamarkt Juniors. Mit einem Sieg können die Heimischen an den vorderen Tabellenplätzen dranbleiben und gleichsam den ersten Verfolger aus Thalheim auf Distanz halten. Der Kontrahent befindet sich in den letzten Wochen im Aufwind – ist man doch seit vier Partien ohne Niederlage. Heute musste man aber die Heimreise leider ohne Punkte im Gepäck antreten – knapper 1:0 Erfolg für das Heimteam.

Keine Tore in der ersten Hälfte

Die ersten 45 Minuten sind schnell erzählt. Vor einem tollen Publikum, rund 230 Personen mitumfassend, übernahmen die Heimischen ab dem Anpfiff das Spielgeschehen und waren das überlegenere, aktivere – schlichtweg bessere Team. In punkto Torchancen, sowie Ballbesitz hatte man ebenso die Nase vorne. Die Dreizehntplatzierten im Klassement kamen selten bis gar nicht vor das Gehäuse und legten ihren Fokus sichtlich auf eine stabile Defensive. Dahingehend ging der erste Spielabschnitt klar an die Hausherren, die sich immer wieder mutig ins letzte Drittel des Kontrahenten vorschlugen, um für mächtig Gefahr vor dem Kasten zu sorgen. Dennoch ließ man in den einigen wenigen Torchancen die nötige Kaltschnäuzigkeit sowie Effizienz vermissen – 0:0 zur Pause.

Heimteam mit letzter Aktion zum Siegestreffer

Die Charakteristik änderte sich auch nach dem Seitenwechsel um keinen Millimeter, wobei sich diese Begegnung nun fortan offener gestaltete. Die Gäste aus Vöcklamarkt fanden aber keine Mittel und Wege, um den Gegner Schmerzen zu bereiten und selbst Akzente nach vorne zu setzen. Dabei stand die Defensivabteilung des Heimteams sehr sicher sowie stabil und ließ dahingehend kaum Chancen zu. Nach einer guten Stunde drückten die Innviertler nochmals gehörig auf das Gaspedal und drängten regelrecht auf den Führungstreffer. Man nahm erneut das Zepter in die Hand. In der Folge war man zweimal ungemein nahe an einem Torerfolg, doch beide Male stand jeweils die Latte im Weg. Die Fünftplatzierten im Ranking gaben nicht auf, setzten in der Schlussphase alles auf eine Karte und damit den Kontrahenten gehörig unter Druck. Die Zuseher fanden sich schon mit einem torlosen Unentschieden ab, ehe in der dritten Minute der Nachspiel Hohenzell-Kicker Christoph Wilflingseder bei einem Eckball am höchsten stieg und wuchtig zum 1:0 Endstand einköpfte – die Doma-Arena war am Beben!

Stimme zum Sieg:

Werner Sickinger (Sportlicher Leiter, SV Bögl Hohenzell):

„In der ersten Hälfte waren wir sehr spielbestimmend. Das Tor in der Nachspielzeit möge vielleicht „glücklich“ klingen, aber am Ende des Tages war es ein verdienter Sieg. Defensiv haben wir kaum etwas zugelassen. “

Die Besten: Tobias Willinger (SV Bögl Hohenzell), Christoph Wilflingseder (SV Bögl Hohenzell)

