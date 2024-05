FC Spitz Attnang gibt sich auswärts keine Blöße und fertigt SV RoHol Edelholz Windischgarsten mit 1:4 ab

Details Samstag, 18. Mai 2024 09:55

Im Zuge der 23. Runde der Bezirksliga Süd kam es zum Aufeinandertreffen der beiden Mannschaften SV RoHol Edelholz Windischgarsten und FC Spitz Attnang. Mit einer breiten Brust trat letzterwähntes Team die heutige Reise ins Traunviertel an – in der Hoffnung mit einem 3-er im Gepäck die momentane Form zu bestätigen. Der Kontrahent hingegen ist schon den ganzen Frühling auf der Suche nach seiner Form und geht schwer gebeutelt in dieses Match. Schlussendlich musste man die nächste Pleite schlucken – 1:4 der Endstand.

Auswärtsteam mit deutlicher Pausenführung

Die Troppmair-Schützlinge fanden perfekt in diese Begegnung und gingen bereits nach sieben Minuten in Front. Dabei nahm man einen kapitalen Eigenfehler der Hintermannschaft des Kontrahenten dankend an und schoss in Person von Markus Holzinger das frühe 0:1. In der Folge plätscherte das Spielgeschehen vor sich hin, ehe sich die Viertplatzierten im Klassement erneut offensiv gefährlich zeigten und kurzerhand durch Mario Oberansmayr, welcher bei einem Eckstoß am höchsten stieg, einköpfte und so für den Ausbau der Führung sorgte. Das Heimteam fand überhaupt nicht in diese Partie und kam kaum zu Torchancen. Obwohl die Gäste sich einen komfortablen Vorsprung herausarbeiten konnte, zeigte sich der Übungsleiter des Teams mit der gezeigten Performance so gar nicht zufrieden. Es fehlte im eigenen Spiel die Spannung, sowie die Geradlinigkeit nach vorne. In der 32. Minute ließen die Mannen vom Hausruckviertel jene Umstände dann vergessen, indem Aleksa Markovic per schöner Einzelaktion zum 0:3 traf und seine Truppe damit schon deutlich auf die Siegerstraße brachte.

Attnang macht Spiel (beinahe) noch ungemein spannend

Trotz der klaren Verhältnisse auf der Anzeigetafel, forderte Coach Troppmair mehr Aggressivität und Entschlossenheit für den zweiten Abschnitt. Besser aus der Kabine kam jedoch das Heimteam, welchem in der 51. Minute durch Dejan Djordjevic der Anschlusstreffer gelang. Bei den Achtplatzierten im Ranking ging in der Pause ein Ruck durch die Mannschaft. Trotzdem war es in der Folge ein Spiel mit wenigen klaren Torchancen auf beiden Seiten. Um die 70. Minutenmarke herum sorgten dann die Heimischen fast dafür, die Gäste nochmals in Schockstarre zu versetzen und ihnen einen weiteren Treffer einzuschenken. Doch man scheiterte vom Kreidepunkt, nachdem ein Windischgarsten-Kicker mit unerlaubten Mitteln im Straffraum gestoppt wurde. Ein weiteres, mögliches Aufkommen der Rohrauer-Truppe erstickten dann die Gäste mit einem eigenen Treffer in Person von Lukas Trieb im Keim (87.). Die Hausherren wussten in der Folge nichts mehr dagegenzusetzen und so blieb es beim 1:4 Endstand für den FC Spitz Attnang.

Stimme zum Spiel:

Dominic Troppmair (Trainer, FC Spitz Attnang):

„Ich bin heute absolut nicht zufrieden mit der Leistung meiner Mannschaft – mit dem Ergebnis schon. Das Spiel hätte sehr, sehr viel höher ausgehen können, aber wir haben die sehr guten Chancen, die wir vorgefunden hatten, nicht nutzen können.“

Der Beste: Markus Holzinger (FC Spitz Attnang)

