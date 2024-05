Spannendes Duell ohne Sieger: UVB Vöcklamarkt Juniors trotzen Titelaspiranten torloses Unentschieden ab

Details Samstag, 18. Mai 2024 19:53

Im Black Crevice Stadion in Vöcklamarkt trafen die UVB Oberbank Vöcklamarkt Juniors, die um den Klassenerhalt kämpfen, auf Tabellenführer USV Erler Haus Neuhofen/Innkreis. Trotz mehrerer Chancen auf beiden Seiten endete die Partie der 23. Runde in der Bezirksliga Süd mit einem torlosen Unentschieden. Während die Juniors mit dem Punktgewinn auf den "Strich" kletterten, mussten die Neuhofener die Tabellenführung an Gunskirchen abtreten.

Vorsichtiges Abtasten

Das Spiel begann pünktlich um 17 Uhr und schon von der ersten Minuten an zeigten beide Teams, dass sie gewillt waren, die volle Punktzahl zu ergattern. Die Heimmannschaft trat in ihren traditionellen grün-gelben Trikots an, während der Titelaspirant ganz in Weiß auftrat. Aufgrund des Drucks, der auf beiden Teams lastete, startete die Partie mit einer abwartenden Phase, in der sich beide Mannschaften erst einmal abtasteten.

Nach einer Viertelstunde, in der beide Teams um Kontrolle rangen, war noch kein Tor gefallen. Die Zuschauer warteten gespannt auf den ersten richtigen Durchbruch. Doch auch nach weiteren Minuten blieben größere Chancen Mangelware, was die ausgeglichene Natur dieser Begegnung unterstrich.

Chancen auf beiden Seiten, aber kein Durchbruch

In der zweiten Halbzeit nahmen die Bemühungen beider Mannschaften, das Spiel für sich zu entscheiden, zu. Die Vöcklamarkter hatten in der 49. Minute eine gute Gelegenheit durch einen Freistoß von der rechten Seite, doch die Gäste konnten die Situation bereinigen. Kurz darauf, in der 58. Minute, versuchten die Neuhofener mit einem Freistoß ihr Glück, doch der Schuss landete in der Mauer.

Die größeren Chancen kamen in der letzten halben Stunde des Spiels. In der 63. Minute verfehlte ein Kopfball der Vöcklamarkter knapp das Ziel. Die Gäste antworteten in der 81. Minute mit einem Schuss, der ebenfalls kein Ziel fand. Beide Teams drängten auf das erlösende Tor, doch die Verteidigungsreihen standen sicher.

In den letzten Minuten des Spiels intensivierten die Vöcklamarkter ihre Angriffe. Ein Eckball, getreten von Mirza Krupinac, sorgte für Gefahr, aber wieder konnte die Abwehr der Gäste klären. Auch die nachfolgenden Versuche, darunter ein weiterer Eckball in der 84. Minute und ein Corner in der 90. Minute, brachten nicht den gewünschten Erfolg.

Schließlich pfiff Schiedsrichter Haslehner das Spiel ab, und trotz der Bemühungen beider Teams, blieb es beim 0:0. Für die UVB Vöcklamarkt Juniors war es ein gewonnener Punkt im Kampf gegen den Abstieg, für die Neuhofner jedoch zwei verlorene Punkte im Rennen um den Meistertitel.

Dieser Spielbericht wurde vom Live-Ticker-Reporter Gü erstellt.

