Union Gunskirchen schnappt sich durch klaren Auswärtserfolg gegen Union SRW Schlierbach Tabellenführung zurück

Details Samstag, 18. Mai 2024 22:00

Am 23. Spieltag der Bezirksliga Süd kam es zur Begegnung Union SRW Schlierbach gegen Union Gunskirchen. Die Mission der Gäste war klar: man wollte zurück an die Tabellenspitze, nachdem man die Führung vergangene Woche abgeben musste. Für die Heimischen hingegen ging es darum, nach zwei sieglosen Partien wieder einmal voll anzuschreiben. Schlussendlich gab sich Gunskirchen keine Blöße und siegte verdient mit 0:4. Außerdem konnte man dadurch, weil Neuhofen im Parallelspiel patzte, die Tabellenführung wieder übernehmen.

Komfortable Pausenführung für die Gäste

Die Datscher-Schützlinge gingen stark ersatzgeschwächt in diese Partie und mussten gleich vier Stammkräfte ersetzen. Davon war ihnen aber kaum etwas anzumerken – spielten die Mannen des Hausruckviertels doch über die gesamte Spielzeit einen ansehnlichen sowie attraktiven Fußball. Die Anfangsphase war noch sehr ausgeglichen, in der sich beide Mannschaften erste Chancen kreierten. Mit Fortdauer dieser Begegnung nahm aber der Gast das Spielgeschehen in die Hand und war das dominantere Team. Folgerichtig sorgte man mit ungemeiner Regelmäßigkeit für Gefahr vor dem Gehäuse – bis dato aber noch ohne Erfolg. In der 36. Minute durften dann die Gunskirchen-Anhänger jubeln, als Stürmer Rajko Vujanovic zum 0:1 einnetzte. Mit diesem Tor nun im Rücken, wollten die (zu dem Zeitpunkt) Zweitplatzierten im Klassement vor der Pause nochmals nachlegen. Dies gelang auch: Die Hausherren mit den Gedanken wohl schon in der Kabine, machte Martin Hegedüs aufseiten der Gäste Nägel mit Köpfen und stellte kurzerhand auf 0:2.

Union Gunskirchen bringt 3-er in trockene Tücher

Auch nach dem Seitenwechsel änderte sich an der Charakteristik des Spiels wenig bis gar nichts. Die Truppe von Coach Datscher blieb weiterhin das diszipliniertere, aggressivere – schlichtweg bessere Team. Ein mögliches Aufkommen der Heimischen wollte jenes Team gar nicht zulassen und trat zu Beginn des zweiten Abschnittes gehörig auf das Gaspedal, um in weiterer Folge binnen sieben Minuten für glasklare Verhältnisse in dieser Partie zu sorgen: Martin Hegedüs schnürte mit seinen beiden Treffern in Minute 55 und 62 einen Hattrick und brachte seine Mannen somit eindeutig auf die Siegerstraße. Man hätte indes noch weitere Chancen auf das fünfte, gar sechste Tor gehabt, ließ aber diese Möglichkeiten ungenützt verstreichen. Die Union aus Schlierbach fand in den zweiten 45 Minuten offensiv nur sehr selten statt und so hievte der (erneute) Leader die Partie schlussendlich souverän über die Zeit.

Stimme zum Spiel:

Patrick Datscher (Trainer, Union Gunskirchen):

„Wir haben heute eine sehr, sehr gute Partie gespielt und auch verdient gewonnen. Nachdem Neuhofen heute Punkte liegen gelassen hatte, haben wir uns die Tabellenführung wieder erarbeitet. Ich bin sehr stolz auf die Mannschaft.“

Die Besten: Pauschallob bzw. Martin Hegedüs (Union Gunskirchen)

Details

Sichere dir bis zu 100€ als Freiwette und wette auf deine Lieblingssportarten.