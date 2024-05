USV Neuhofen/I. mit Unentschieden zur Tabellenführung

Details Dienstag, 28. Mai 2024 01:02

Am 24. Spieltag der oberösterreichischen Bezirksliga Süd traf USV Erler-Haus Neuhofen zu Hause auf Union Thalheim. Für Neuhofen geht es in den letzten drei Spielen um die Meisterschaft, denn vor dieser Partie war man nur einen Punkt hinter dem Spitzenreiter Gunskirchen, steht aber in den direkten Duellen besser da. Die Thalheimer hingegen, können zum „Meistermacher“ werden, wartet in der 25. Runde bereits der Zweite, Gunskirchen, auf sie.

Die Tore, die man nicht macht, bekommt man

Die Union aus Thalheim erwischt in der ersten Hälfte den besseren Start in die Partie, lässt aber in der Anfangsphase drei bis vier Top-Chancen liegen. „Wir haben die Chancen einfach nicht reingebracht“, beklagt auch Thalheims Sportlicher Leiter Stefan Haslgruber die Chancenauswertung. Bis zur 43. Minute gibt es bei den Hausherren aus Neuhofen ein ähnliches Bild, doch dann zieht Alexander Karl nach einem langen Diagonalball einfach einmal ab. Sein Schuss wird von der Thalheimer Innenverteidigung noch unglücklich per Kopf unhaltbar ins eigene Tor abgefälscht und besiegelt den 1:0 Pausenstand.

Außenseiter-Ausgleich

„Wir haben in der Halbzeit aufgrund unserer Leistung daran geglaubt, dass wir noch punkten können. Auch weil wir führen hätten müssen“, sagt Haslgruber, der auch selbst Spieler der Union Thalheim ist. In der 63. Minute bestätigen die Spieler von Trainer Philipp Haslgruber die Vorahnung, dass noch etwas möglich ist und treffen in Person von Albin Ramadani zum 1:1 Ausgleich. Nach einer guten Flanke von der Seite kann der Torschütze den Ball im 16er kontrollieren, lässt einen Verteidiger aussteigen und erwischt den Torhüter mit seinem Schuss ins lange Eck am falschen Fuß.

Im Anschluss an dieses Tor drückt USV Neuhofen auf die erneute Führung, kann jedoch keine Möglichkeit verwandeln.

Vorentscheidung Runde 25

Am kommenden Donnerstag empfängt die Haslgruber-11 zu Hause Union Gunskirchen. Die Gunskirchner verpassten durch ihre Niederlage am 24. Spieltag die Möglichkeit sich einen entscheidenden Vorteil im Kampf um die Meisterschaft zu sichern. Weiters verlor man auch die Tabellenführung an Neuhofen. Der Mannschaft von Trainer Thomas Reifeltshammer reicht der Punkt gegen Thalheim, um mit Union Gunskirchen in Punkten gleichzuziehen und sich an die Spitze zu setzen.

„Wir werden im Training den Fokus auf den Abschluss legen“, sagt der Sportliche Leiter und Spieler von Union Thalheim Stefan Haslgruber. Dies ist nach der nicht optimalen Chancenauswertung der vergangenen Spiele ein guter Ansatz, um das Saisonziel der 40 Punkte zu erreichen.

