Aus 0 mach 3: Lambrechten sichert sich dank Hattrick einen Punkt

Details Dienstag, 28. Mai 2024 01:09

Am 24. Spieltag der oberösterreichischen Bezirksliga West empfing der SV Bäck Lambrechten zu Hause die Union Ikuna Natternbach. Der SV lag vor diesem Spieltag mit nur einem Punkt Rückstand auf den Tabellenführer auf Platz 2, und ging als klarer Favorit gegen die auf Platz 8 gelegen Natternbacher in diese Partie. Es ist das Duell des Titelanwärters, der aus den letzten beiden Partien 12 Tore und 6 Punkte mitnimmt gegen den Außenseiter, der aufgrund des Klassenerhalts befreit aufspielen kann.

Furioser Start des Außenseiters

Aufgrund zweier Ausfälle musste die Union im Vorfeld der Partie eine Änderung in der Startaufstellung vornehmen. Innenverteidiger Jakob Oberauer wird in den Sturm befördert und soll für Tore sorgen.

Von Minute 1 weg ist die Partie ein Schlagabtausch mit dem besseren Start für die Hausherren. Diese können jedoch den leichten Vorteil gegenüber den Gästen nicht in Tore umwandeln und so finden die Spieler der Union ab der 15. Minute immer besser in die Partie. In der 23. Minute ist es dann so weit, Manuel Pichler nimmt einen perfekt gespielten Steckpass an und schließt zum 0:1 ab.

Natternbach lässt nach dem ersten Treffer der Partie nicht locker, lässt wenig vor dem eigenen Tor zu und kurz vor der Pause trifft der Neo-Stürmer Oberauer. Nach hohem Ballgewinn der Nattenbacher, kommt der hohe Pass hinter die Abwehrkette und der gelernte Innenverteidiger läuft allein auf den gegnerischen Torwart zu und verwandelt zum 0:2. Dies ist auch gleichbedeutend mit dem Halbzeitstand

Auftritt Bence Kalmar

„In der zweiten Halbzeit hat Lambrechten probiert uns von Beginn an unter Druck zu setzen, ist ihnen auch gut gelungen, aber wir haben in dieser Phase den vermeintlichen Siegtreffer gemacht“, fasst der Sportliche Leiter der Union Natternbach Daniel Pichler den Einstieg in Hälfte zwei zusammen. Das angesprochene 0:3 geht wieder auf das Konto von Oberauer. Dieser kann den hohen Ball gegen die Verteidigung behaupten, bezwingt seinen Gegenspieler im 1 gegen 1 und trifft zu seinem insgesamt 7. Saisontor.

Durch den klaren Rückstand sieht sich SV-Trainer Peter Jaksa gezwungen einen Wechsel zu vollziehen und bringt einen Offensivspieler für einen Verteidiger. Dieser taktische Wechsel sorgt für Unruhe bei den Gästen und während sie versuchen sich an die neue Taktik der Jaksa-11 anzupassen, trifft Bence Kalmar zweimal (Minute 64 und 67). Beide Male gewinnen die Hausherren ein Duell am Flügel und bringen dann den Querpass ins Zentrum. Kalmar vollstreckt zweimal und verkürzt auf 2:3.

Nach Oberauers Chance auf seinen Hattrick, bekommt der SV im Gegenangriff einen Hand-Elfmeter zugesprochen. Bence Kalmar lässt sich die Möglichkeit auf seinen Hattrick nicht entgehen und verwandelt den Strafstoß sicher (83. Minute). Danach bemühen sich beide Teams noch das Spiel für sich zu entscheiden, jedoch kann keine der Mannschaften noch das entscheidende Tor machen. „Wenn uns vorher wer gesagt hätte wir holen einen Punkt gegen den Tabellenzweiten, hätte das jeder mitgenommen. Natürlich schmerzt es nach einem 3 Tore Vorsprung. Aber gegen Ende hin war das Momentum klar auf Lambrechtens Seite, dass wir dann froh waren, dass es beim 3:3 geblieben ist“, sagt Pichler.

Details

Sichere dir bis zu 100€ als Freiwette und wette auf deine Lieblingssportarten.