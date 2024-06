Union Nexus Eberstalzell lässt SV RoHol Edelholz Windischgarsten keine Chance und fährt deutlichen Heimsieg ein

Details Freitag, 31. Mai 2024 09:22

Im Zuge der 25. Runde der Bezirksliga Süd kam es zum Aufeinandertreffen der beiden Teams aus dem Traunviertel, der Union Nexus Eberstalzell und dem SV RoHol Edelholz Windischgarsten. Das Heimteam befindet sich in absolut bestechender Verfassung und ist seit fünf Partien ungeschlagen. Selbstredend wollte man diese Serie am gestrigen Donnerstagnachmittag fortsetzen. Die Gäste tun sich hingegen im ganzen Frühling schon sehr schwer und suchen aktuell nach ihrer Form. Schlussendlich gab es eine herbe Klatsche für den Außenseiter – 6:2 der Endstand.

Heimteam netzt dreifach im ersten Spielabschnitt

Die Anfangsphase dieser Begegnung konnte gleich mit mehreren offensiven Highlights aufwarten. Die Basis für den 3-er legten die Hausherren nach etwa zehn Minuten, als Marcel Majer zum frühen 1:0 einnetzte (11.). Die Viertplatzierten im Ranking ließen nach jenem großartigen Beginn nicht locker und hielten das Tempo aufrecht. Durch den Treffer von Patrick Michetschläger in der 14. Minute sorgte man dafür, dass die Gäste bereits nach einer Viertelstunde deutlich ins Hintertreffen gelangten. Die Rohrauer- Schützlinge taten sich ungemein schwer, eine Antwort auf jene frühen Nackenschläge zu finden und hatten enorm zu kämpfen, ihre PS auf die Straße zu bringen. In der 25. Minute folgte dann der dritte Streich des Heimteams. Dieses Mal durfte sich erneut Patrick Michetschläger von den rund 300 erschienenen Zuschauer feiern lassen, als er mit seinem Tor nun für klare Verhältnisse sorgte. In der Folge blieben die Gäste verschont – 3:0 zur Pause.

Union macht Partie beinahe nochmals spannend

Den besseren Start in die zweiten 45 Minuten erwischte das Gästeteam. Die Truppe von Coach Markov wohl noch mit den Gedanken in der Kabine, kam der SV Windischgarsten in Person von Mario Lukas Sulzbacher nur wenige Minuten nach Wiederanpfiff zum 3:1 (48.). Nun ging ein Ruck durch die Mannschaft. Man agierte jetzt sehr aggressiv und entschlossen auf dem Rasen und kämpfe sich so schrittweise zurück in die Begegnung. Die Heimischen, so schien es, ruhten sich wohl auf dem Vorsprung aus. Dies wurde in der 55. Minute dann aber erneut bestraft. Verantwortlich hierfür: Claudio Edler, der mit dem Treffer seinen Kollegen neues Leben einhauchte und damit gehörig Feuer ins Spiel brachte. In der Folge war Eberstalzell bemüht, das Aufkommen der Gäste im Keim zu ersticken und einen früheren zwei bzw. drei Tore Vorsprung wieder herzustellen. Doch das klappte bis dato nur bedingt und zunächst schaffte man es nicht, die Zehntplatzierten im Klassement zu schocken. In der Schlussphase stiegen die Hausherren dann aber nochmals gehörig auf das Gaspedal, um binnen zehn Minuten den Gästen noch weitere drei Tore einzuschenken. In der 81. Minute traf Manuel Karlsberger, sieben Minuten später legte Franz Michael Karlsberger mit seinem Treffer nach und den Schlusspunkt dieser am Ende doch einseitigen Partie setzte erneut letztgenannter Torschütze in der ersten Minute der Nachspielzeit.

Stimme zum Spiel:

Hristo Veselinov Markov (Trainer, Union Nexus Eberstalzell):

„Das Spiel war heute eindeutig, das Ergebnis spricht für sich. Wir sind momentan sehr gut in Form. Die Burschen waren heute sehr fokussiert und diszipliniert auf diese Begegnung.“

Details

