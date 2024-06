Union Thalheim ringt Titelmitstreiter Union Gunskirchen einen Zähler ab

Details Samstag, 01. Juni 2024 16:39

Am Donnerstag trennten sich die Union Thalheim und die Union Gunskirchen an Spieltag 25 im Bezirksliga Süd-Duell mit einem 1:1-Unentschieden. Trotz eines frühen Rückstands gelang es der Heimmannschaft, kurz vor Schluss den Ausgleich zu erzielen und für einen Punktgewinn zu sorgen. Die Gäste, die noch gegen Neuhofen um den Meistertitel kämpfen, konnten die Haslgruber-Elf also wie die Neuhofner eine Woche zuvor nicht bezwingen.

Chancenreiche Partie - Führung für die Gäste hält bis zum Kabinengang

Die Partie zwischen Gunskirchen und Thalheim war sofort wild umkämpft und begann bereits in der 4. Minute mit einer ersten Chance für Thalheim. Ein hektisches „Gestochere“ im Strafraum der Gunskirchner konnte jedoch nicht in ein Tor umgemünzt werden.

In der 13. Minute ergab sich andererseits eine riesige Gelegenheit für Gunskirchen: Thalheims Ivica Jurinovic blockte jedoch den Schuss und lenkte den Ball zur Ecke. Da der Unparteiische Halten und Schubsen recht großzügig laufen ließ, entwickelte sich ein schnelles und körperbetontes Spiel mit vielen Zweikämpfen.

In einem Spiel mit Chancen auf beiden Seiten ergaben sich die Möglichkeiten fast im Minutentakt. In der 21. Minute konnten die Gäste aus Gunskirchen in Person von Filip Batinic nach einer präzisen Flanke von Raiko Vujanovic mit 1:0 in Führung gehen. Gerade hatten die Thalheimer noch selbst die Chance auf die Führung, da ging das Spiel plötzlich in die andere Richtung.

In der 27. Minute hatte Gunskirchen fast das 0:2 auf dem Fuß, als Batinic aus zehn Metern abzog, aber Thalheims Torwart Koch zeigte einen beeindruckenden Reflex und verhinderte das Gegentor mit einer Glanzparade. Thalheim bemühte sich zwar, den Ausgleich zu erzielen, blieb aber bis zur Halbzeit ohne Torerfolg. Ein abgerissener Schuss kurz vor der Pause ging knapp über das Tor der Gäste. Mit einem knappen 0:1 ging es also in die Kabinen.

Spannung bis zur letzten Minute - Eigentor sorgt für Punkteteilung

Die zweite Hälfte begann turbulent: Gunskirchen entging in der 49. Minute nur knapp einem Eigentor, und auch in der folgenden Szene wurde es für sie gefährlich.

Die Partie wurde jedoch chancenärmer, viele Bälle wurden einfach hoch nach vorne geschlagen. Die beste Gelegenheit auf den Ausgleich bot sich in der 76. Minute, als Albin Ramadani nach einer tollen Flanke von Matej Kajic knapp über das Tor köpfte. Nur eine Minute später ging ein weiterer Kopfball von Albin über das Tor.

Es schien, als ob das Glück nicht auf der Seite der Thalheimer war. Doch in der 87. Minute gelang den Hausherren schließlich der Ausgleich. Ein Eigentor, bei dem Dario Kajic als offizieller Torschütze genannt wurde, sorgte für das 1:1.

In den letzten Minuten der Partie versuchte Gunskirchen, den Siegtreffer zu erzielen, doch das Glück war ihnen nicht hold. Schließlich endete das Spiel nach 95 spannenden Minuten mit einem 1:1-Unentschieden.

Bezirksliga Süd: Thalheim : Gunskirchen - 1:1 (0:1)

87 Eigentor durch Dario Kajic 1:1

22 Filip Batinic 0:1

Foto: Waage

Details

Sichere dir bis zu 100€ als Freiwette und wette auf deine Lieblingssportarten.