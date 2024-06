"Big Points" in Vöcklamarkt! ASKÖ Vorchdorf hält Chance auf Klassenerhalt am Leben

Details Samstag, 01. Juni 2024 20:14

In einem packenden Spiel in der vorletzten Runde der Bezirksliga Süd konnte die ASKÖ Vorchdorf einen knappen 1:0-Auswärtssieg gegen die UVB Vöcklamarkt Juniors einfahren. Die Entscheidung fiel bereits in der ersten Halbzeit durch ein Kopfballtor von Bence Kiss. Trotz vieler Chancen schafften es die Vöcklamarkter nicht, den Ausgleich zu erzielen. Mit diesem ungemein wichtigen Sieg rückten die Vorchdorfer dem Tabellennachbarn bis auf einen Punkt nahe und halten die Chance auf den Klassenerhalt am Leben.

Kiss bringt Gäste in Front

Das Spiel begann im Black Crevice Stadion bei nasskaltem Regenwetter. Beide Teams starteten motiviert in die Partie, wohl wissend, dass jeder Punkt im Abstiegskampf zählt. Die Heimmannschaft spielte traditionell in Grün-Gelb, während die Gäste aus Vorchdorf komplett in Rot aufliefen.

Bereits in der 22. Minute fiel das entscheidende Tor des Nachmittags. Nach einer Flanke von rechts konnte Bence Kiss per Kopfball zum 1:0 für die Gäste einnetzen. Dieser frühe Treffer setzte die Vöcklamarkter unter Druck, die nun gezwungen waren, mehr in die Offensive zu investieren.

Die UVB versuchte immer wieder, gefährlich vor das Tor der Gäste zu kommen, jedoch ohne Erfolg. Die einzige wirklich nennenswerte Möglichkeit in der ersten Halbzeit vergaben die Gastgeber in der 31. Minute, als sie einen Zahn zulegen mussten, um im "6-Punkte-Spiel" noch etwas Zählbares herauszuholen.

Vorchdorf bringt Führung ins Ziel

In der zweiten Halbzeit drückten die Vöcklamarkter auf den Ausgleich. Die Mannschaft von Trainer Ermal Dervishi versuchte alles, um die Gäste zu bezwingen. In der 52. Minute trat Mirza Krupinac einen Freistoß von der linken Seite, der ruhende Ball konnte aber nicht verwertet werden. Auch ein Kopfball nach einer Ecke in der 58. Minute ging ins Torout.

Die Gäste verteidigten geschickt und ließen kaum klare Chancen der Juniors zu. Ein Schuss in der 66. Minute ging weit neben das Tor, was den Unmut der heimischen Fans weiter steigerte. In der 83. Minute vergab Dion Krasniqi eine der besten Chancen der zweiten Halbzeit, als Gästegoalie Markus Radner hervorragend parierte.

Vorchdorf hatte ebenfalls Chancen, das Spiel vorzeitig zu entscheiden. In der 80. Minute vergaben die Gäste eine Riesenchance, als ein Angreifer alleine vor dem Juniors-Torhüter Lukas Purrer auftauchte, aber nicht traf.

Die letzten Minuten des Spiels waren ungemein spannend. In der 88. Minute erhielten die Vöcklamarkter einen Freistoß zugesprochen, den Keeper Radner jedoch souverän parierte. Eine Ecke in der 90. Minute brachte ebenfalls nichts ein. Trotz einer Nachspielzeit von drei Minuten gelang es den Vöcklamarkt Juniors nicht, den Ausgleich zu erzielen. Das Spiel endete schließlich mit 1:0 zugunsten der ASKÖ Vorchdorf.

Die Vorchdorfer konnten somit wichtige drei Punkte im Abstiegskampf mit nach Hause nehmen, während die Vöcklamarkt Juniors eine bittere Niederlage hinnehmen mussten. Die Spannung war bis zum Schlusspfiff greifbar, doch am Ende reichte das frühe Tor von Bence Kiss für den knappen Sieg der Gäste.

Bezirksliga Süd: Vöcklamarkt Jrs. : Vorchdorf - 0:1 (0:1)

22 Bence Janos Kiss 0:1

