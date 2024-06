USV Erler Haus Neuhofen i. I. setzt sich bei Auswärtssieg gegen SV Bögl Hohenzell die Meisterkrone auf

Details Samstag, 08. Juni 2024 21:20

Seit zwei Tagen ist es bereits gewiss: Der Meister der diesjährigen Saison der Bezirksliga Süd heißt USV Erler Haus Neuhofen i.I. Nach den letzten unglaublich spannenden Wochen konnte man sich nun die Krone aufsetzen und den direkten Verfolger aus Gunskirchen hinter sich lassen. Am heutigen Samstagnachmittag wollte man dennoch gegen den SV Bögl Hohenzell nochmals alles raushauen und drei Punkte einfahren. Dies gelang letzten Endes auch und die Truppe aus Neuhofen siegte, wenn auch knapp und feierte einen 0:1 Erfolg.

Keine Tore in erstem Spielabschnitt

Die ersten 45 Minuten sind schnell erzählt. Vor einer großartigen Kulisse, rund 750 Personen mitumfassend, dauerte es eine Weile, bis beide Teams auf Betriebstemperatur kamen und erste Möglichkeiten herausspielten. Die Gäste nahmen aber das Spielgeschehen bald in die Hand und versuchten, die Abwehrkette des Kontrahenten, welcher an diesem Nachmittag sehr tief stand, aufzulösen, um in weiterer Konsequenz brandgefährlich vor dem Gehäuse aufzukreuzen. Die Hausherren machten es aber geschickt und ließen kaum etwas zu. Der Sechstplatzierte im Ranking lauerte und wartete auf Fehler des Tabellenführers. Ab und zu wurde man von den Reifeltshammer-Schützlingen auch eingeladen, doch man ließ jene Geschenke ungenützt verstreichen. Bis zur Pause sollte nichts Nennenswertes mehr passieren - 0:0 der

Goalgetter Reifeltshammer sichert seinem Team drei Punkte

An der Charakteristik änderte sich auch nach Wiederanpfiff wenig, wobei sich diese Begegnung nun offener gestaltete. Der Meister aus Neuhofen drückte in der Folge aber nochmals gehörig auf das Gaspedal, kam auch zu Chancen, aber konnte jene bis dato nicht nutzen. Das Heimteam schwächte sich in der 58. Minute dann selbst, Johannes Murauer musste mit der zweiten gelben Karte vom Feld. Der Kontrahent wollte in der Folge von dieser numerischen Überlegenheit gleich profitieren und drängte auf den Führungstreffer. Dabei setzte man den SV Hohenzell in ihrer Hälfte zu und brachte deren Hintermannschaft mit etlichen Angriffen ins Schwitzen. In der 81. Minute der erlösende Moment: Bei einer Standardsituation gelangte das Leder zu Michael Reifeltshammer, der es zum 0:1 in den Maschen versenkte. In der Folge hievten die Gäste schlussendlich die Partie souverän über die Zeit und machten den Aufstieg damit perfekt. Dass man das Spiel noch mit numerischem Gleichgewicht beendete, zeigte sich Neuhofens Ali Mehmet Ercan in der 88. Minute noch verantwortlich, der mit glatt Rot vom Platz verwiesen wurde.

Stimme zum Spiel:

Daniel Peer (Sportlicher Leiter, USV Erler Haus Neuhofen i. I.):

„Unsere Spieler waren angespannt. Jeder wusste, um was es heute geht. Es ist ein wunderschöner Moment. Wir sind überglücklich. Wir werden nun ein paar Tage durchfeiern. Besonderes Lob auch an die ganze Mannschaft und an das Trainerteam.“

Details

