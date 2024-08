Allhaming/Weißkirchen dreht das Spiel in der zweiten Halbzeit gegen Union Eberstalzell

Details Freitag, 16. August 2024 09:34

In einer spannenden Begegnung der Bezirksliga Süd (OÖ) konnte sich SPG Allhaming/Weißkirchen 1b knapp mit 2:1 gegen die Union Eberstalzell durchsetzen. Trotz einer frühen Führung der Gastgeber schafften es die Gäste in der zweiten Halbzeit, das Spiel zu drehen und sich den Sieg zu sichern. Beide Mannschaften zeigten eine engagierte Leistung, wobei insbesondere die Schlussphase für viel Dramatik sorgte.

Frühe Führung für die Union Eberstalzell

Die Partie begann vielversprechend für die Union Eberstalzell. Schon in der 8. Minute konnte Manuel Karlsberger das 1:0 für die Gastgeber erzielen. Franz Michael Karlsberger leistete dabei hervorragende Vorarbeit und servierte eine perfekte Flanke, die Karlsberger volley verwandelte. Diese frühe Führung verlieh den Eberstalzellern Selbstvertrauen, und sie dominierten in den ersten Minuten das Spielgeschehen.

In der 18. Minute hatte Franz Michael Karlsberger die Möglichkeit, die Führung weiter auszubauen, scheiterte jedoch am Torwart der Gäste. Die darauffolgende Ecke brachte nichts ein, und so blieb es zunächst bei der knappen Führung. Auch Allhaming/Weißkirchen ließ sich nicht lumpen und zeigte einige gute Kombinationen, wie in der 21. Minute, als sie sich durch die Abwehr der Gastgeber spielten, jedoch im Abschluss glücklos blieben.

Kurz vor dem Halbzeitpfiff erlebte Eberstalzell einen Schreckmoment, als ein Freistoß der Gäste an das Kreuzeck klatschte. Die Nummer 19 der Allhaming/Weißkirchen hatte hierbei das Tor nur knapp verfehlt. Mit einer 1:0-Führung für die Gastgeber ging es schließlich in die Pause.

Allhaming/Weißkirchen dreht das Spiel

Nach dem Seitenwechsel drängten die Gäste aus Allhaming/Weißkirchen auf den Ausgleich. In der 69. Minute wurden ihre Bemühungen belohnt: Nach einem Eckball konnte Florian Himmelbauer das 1:1 erzielen. Dieses Tor gab den Gästen zusätzlichen Auftrieb, und sie setzten die Abwehr der Eberstalzeller weiter unter Druck.

Die entscheidende Szene des Spiels ereignete sich in der 80. Minute. Ein Freistoß der Gäste landete im Strafraum der Eberstalzeller, wo Enis Fetai per Kopf zur Stelle war und den Ball zum 2:1 für Allhaming/Weißkirchen ins Netz beförderte. Dieser Treffer sorgte für ausgelassene Jubelstürme bei den Gästen und brachte die Gastgeber in Zugzwang.

Die Union Eberstalzell versuchte in den letzten Minuten noch einmal alles, um den Ausgleich zu erzielen, doch die Defensive von Allhaming/Weißkirchen hielt stand. Die Nachspielzeit von vier Minuten brachte keine weiteren Tore, und so endete das Spiel mit einem 2:1-Sieg für die Gäste.

Für die Union Eberstalzell war dies eine bittere Niederlage, insbesondere da sie lange Zeit geführt hatten. Allhaming/Weißkirchen hingegen konnte mit einer starken zweiten Halbzeit überzeugen und sich letztlich die drei Punkte sichern.

Damit endete eine packende Partie in der Bezirksliga Süd, in der beide Mannschaften ihre Qualitäten zeigten, aber letztlich die Gäste das bessere Ende für sich hatten.

Stimme zum Spiel:

Martin Jedinger (Trainer SPG Allhaming/Weißkirchen 1b):

"Aufgrund unserer katastrophalen Vorbereitung war es im gestrigen Match wichtig, dass wir den Schalter umlegen können. Wir sind gut ins Spiel gestartet, haben aber in der Folge durch einen Konter das Gegentor bekommen. Dann haben wir den Faden vom Spielgeschehen etwas verloren, aber es trotzdem geschafft, sich kein weiteres Tor einzufangen. Kurz vor der Pause waren wir wieder besser in der Begegnung. Nach der Pause haben wir uns sehr viele Standardmöglichkeiten erarbeitet und verdient das 1:1 erzielt. Nach dem erstmaligen Führungstreffer verteidigten wir mannschaftlich und ließen wenige Chancen zu. Es ist perfekt, wenn man mit drei Punkten in die neue Saison startet. Es war eine gute Teamleistung. Wir werden den Sieg richtig einordnen und weiter an uns arbeiten. "

Bezirksliga Süd: Eberstalzell : Allh./Weißk. 1b - 1:2 (1:0)

80 Enis Fetai 1:2

69 Florian Himmelbauer 1:1

8 Manuel Karlsberger 1:0

