Union Thalheim triumphiert mit klarem 4:0 gegen SV Pichl

In der ersten Runde der Bezirksliga Süd (OÖ) hat Union Thalheim einen beeindruckenden 4:0-Auswärtssieg gegen den SV Pichl gefeiert. Nach einer torlosen ersten Halbzeit drehte das Team aus Thalheim im zweiten Durchgang richtig auf und erzielte vier Treffer. Pichl hatte dem Offensivdrang der Gäste wenig entgegenzusetzen und musste sich letztendlich deutlich geschlagen geben.

Torlose erste Halbzeit

Die Begegnung begann mit einer kuriosen Szene in der 6. Minute, als ein Spieler von Union Thalheim im Strafraum zu Fall gebracht wurde, der Schiedsrichter jedoch nicht auf Elfmeter entschied. Bereits nach neun Minuten hatten die Gäste ihre erste gute Gelegenheit: David Mayr setzte sich auf der rechten Seite durch und brachte eine Flanke auf Simon Ness, dessen Kopfball allerdings knapp vorbeiging.

Nach einer guten halben Stunde blieb die Partie weitgehend ereignisarm, wobei Union Thalheim die etwas gefährlichere Mannschaft war. In der 39. Minute erhielten die Pichler dann einen Elfmeter zugesprochen, doch Kevin Koch im Tor von Thalheim parierte den Strafstoß spektakulär. So ging es ohne Tore in die Halbzeitpause.

Thalheim dreht auf

Nach dem Seitenwechsel kamen die Thalheimer mit deutlich mehr Schwung aus der Kabine. Der erste Treffer des Spiels fiel in der 57. Minute: Nach einem Eckball köpfte Stefan Milojevic souverän zum 1:0 ein. Nur fünf Minuten später erhöhte Stefan Andreas Haslgruber auf 2:0 für die Gäste. Ein sehenswerter Spielzug der Thalheimer, der in einer Art Tiki-Taka-Manier vorgetragen wurde, führte zum verdienten zweiten Tor.

Das Spiel war nun fest in der Hand der Gäste, die weiterhin Druck auf die Defensive von Pichl ausübten. In der 69. Minute markierte Albin Ramadani mit einem Traumtor das 3:0 und kührte sein Team damit praktisch zum vorzeitigen Derbysieger. Der SV Pichl schien dem Offensivdrang der Gäste nichts mehr entgegensetzen zu können.

Den Schlusspunkt setzte Simon Ness in der 78. Minute. Nach einem starken Dribbling von Dieter Oleinek erzielte er das 4:0 und machte das Debakel für die Heimmannschaft perfekt. Die Gäste zeigten sich in der zweiten Halbzeit gnadenlos effizient und nutzten ihre Chancen eiskalt aus.

Mit diesem deutlichen 4:0-Auswärtserfolg hat Union Thalheim ein klares Ausrufezeichen gesetzt und sich in der Bezirksliga Süd (OÖ) hervorragend positioniert. Der SV Pichl hingegen wird sich nach dieser Niederlage steigern müssen, um in den kommenden Spielen erfolgreicher zu agieren.

Stimme zum Spiel:

Roman Fuchsberger ( Koordinator Sport, SV Pichl):

" Thalheim war ab der ersten Minute die bessere Mannschaft. Doch wir bekamen das Spiel mit Fortdauer der Partie in den Griff und hätten kurz vor der Pause per Elfmeter in Führung gehen können. Was in der zweiten Hälfte passierte, ist schwer zu erklären. Wir haben uns eigentlich vorgenommen, den Ball schneller in den eigenen Reihen zirkulieren zu lassen und die Gäste mehr unter Druck zu setzen. Das haben wir leider nicht geschafft und Thalheim hat uns in der Folge binnen kurzer Zeit vier Tore eingeschenkt.Thalheim war gestern sehr robust und körperlich präsent und hat daher auch verdient gewonnen."

Bezirksliga Süd: SV Pichl : Thalheim - 0:4 (0:0)

78 Simon Ness 0:4

69 Albin Ramadani 0:3

62 Stefan Andreas Haslgruber 0:2

57 Stefan Milojevic 0:1

