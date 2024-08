Überzeugender Sieg für St. Marienkirchen/Wallern 1b gegen den SV Hohenzell

Details Samstag, 17. August 2024 21:45

In der ersten Runde der Bezirksliga Süd trafen der SV Hohenzell und St. Marienkirchen/Wallern 1b aufeinander. Die Gäste dominierten das Spiel und konnten am Ende einen klaren 4:0-Sieg verbuchen. Schon in der ersten Halbzeit zeigte sich die Überlegenheit der Trattnachtaler, die sich im Laufe des Spiels weiter manifestierte. Besonders Stephan Alfons Dieplinger und Gabriel Litzlbauer waren maßgeblich am Erfolg beteiligt.

Frühe Führung für die Gäste

Die Partie begann mit einem hohen Tempo von beiden Seiten. In der 14. Minute verzeichnete der SV Hohenzell den ersten Abschluss durch Tobias Kallinger, doch es sollte der einzige ernsthafte Versuch der Hohenzeller in der ersten Halbzeit bleiben. Nur vier Minuten später fiel das erste Tor des Spiels: Gabriel Litzlbauer brachte St. Marienkirchen/Wallern 1b in der 18. Minute mit 1:0 in Führung. Dieses frühe Tor setzte die Hausherren unter Druck und die Gäste dominierten weiterhin das Geschehen auf dem Platz.

Mit diesem Rückstand ging der SV Hohenzell in die Halbzeitpause. Trotz einiger Versuche, ins Spiel zurückzufinden, fehlte es den Hohenzellern an Durchschlagskraft und Präzision, um die kompakte Defensive der Gäste zu überwinden.

St. Marienkirchen/Wallern 1b baut die Führung aus

Zu Beginn der zweiten Halbzeit setzte sich die Überlegenheit der Gäste weiter fort. In der 51. Minute erhöhte Stephan Alfons Dieplinger nach einer gelungenen Kombination auf 2:0. Nur eine Minute später legte Benjamin Pumberger nach einem Stangler von Dieplinger nach und erzielte das 3:0. Damit war die Partie praktisch entschieden, und der SV Hohenzell hatte keine Mittel mehr, um gegen die stark aufspielenden Gäste anzukommen.

In der 62. Minute sorgte erneut Stephan Alfons Dieplinger für den Schlusspunkt und erzielte mit einem präzisen Schuss das 4:0 für St. Marienkirchen/Wallern 1b. Die Defensive der Hohenzeller wirkte in dieser Phase des Spiels komplett überfordert, und es zeichnete sich ab, dass die Trattnachtaler ihren Vorsprung nicht mehr hergeben würden.

Die letzten 30 Minuten der Partie waren geprägt von zahlreichen Wechseln auf Seiten der Gäste, die damit ihre Regionalliga-Erfahrung in die Waagschale warfen. In der 63. Minute tauschte St. Marienkirchen/Wallern 1b gleich vier Spieler, darunter Zaki, Schildner, Straif und Mayrhuber, um das Tempo hochzuhalten und die Führung zu verwalten.

In der 80. Minute erhielt Elias Zaki die Gelb-Rote Karte, doch dieser Platzverweis hatte keinen Einfluss mehr auf den Ausgang des Spiels. Die Hohenzeller konnten die numerische Überlegenheit nicht nutzen, um noch einmal gefährlich vor das Tor der Gäste zu kommen.

Mit dem Schlusspfiff endete die Partie schließlich mit einem klaren 4:0-Sieg für St. Marienkirchen/Wallern 1b. Der SV Hohenzell erhielt eine bittere Lehrstunde und wird sich in den kommenden Spielen steigern müssen, um in der Bezirksliga Süd konkurrenzfähig zu bleiben.

Stimme zum Spiel:

Kevin Kofler (Trainer St.Marienkirchen/Wallern 1b):

"Zunächst war es eine klassische erste Ligapartie. Doch es war relativ schnell erkennbar, dass wir das Kommando im Spiel übernommen haben. Die ersten dreißig Minuten hatten wir extremen Ballbesitz und kontrollierten weitestgehend die Begegnung. Gegen Ende der ersten Spielhälfte waren wir nicht mehr so energisch. Mit der Führung im Rücken sind wir perfekt aus der Kabine gekommen. Innerhalb weniger Zeit haben wir den Sack zugemacht und auch verdient gewonnen. "

Bezirksliga Süd: Hohenzell : St. Marienk./Wallern 1b - 0:4 (0:1)

62 Stephan Alfons Dieplinger 0:4

52 Benjamin Pumberger 0:3

51 Stephan Alfons Dieplinger 0:2

18 Gabriel Litzlbauer 0:1

Details

Sichere dir bis zu 100€ als Freiwette und wette auf deine Lieblingssportarten.