ASKÖ Ohlsdorf siegt mit 2:0 beim SV Eberschwang

Im ersten Spiel der Bezirksliga Süd (OÖ) traten der SV Eberschwang und ASKÖ Ohlsdorf gegeneinander an. Vor heimischem Publikum mussten die Eberschwanger eine 0:2-Niederlage einstecken, nachdem die Gäste aus Ohlsdorf ihre Chancen in der ersten Halbzeit eiskalt nutzten. Die Tore von Adnan Hodzic und Markus Holzinger sorgten bereits vor der Pause für die Entscheidung zugunsten der Ohlsdorfer.

Früher Führungstreffer für die Gäste

Die Partie begann sofort intensiv, als der Anpfiff ertönte. Schon in der 25. Minute gelang es ASKÖ Ohlsdorf, die Führung zu übernehmen. Adnan Hodzic zeigte seine Klasse und brachte seine Mannschaft durch einen Elfmeter mit 1:0 in Führung. Die Eberschwanger waren sichtlich geschockt und versuchten, schnell eine Antwort zu finden, doch die Ohlsdorfer Verteidigung stand sicher.

In der Folgezeit entwickelte sich ein ausgeglichenes Spiel, bei dem beide Mannschaften bemüht waren, die Kontrolle im Mittelfeld zu erlangen. Der SV Eberschwang kam zu einigen vielversprechenden Vorstößen, doch die Abschlüsse waren entweder zu ungenau oder wurden von der stabilen Abwehr der Ohlsdorfer entschärft. Die Gäste zeigten sich weiterhin gefährlich bei Kontern und Standardsituationen.

Vorentscheidung durch Holzinger

In der 40. Minute dann der nächste Rückschlag für die Gastgeber: Markus Holzinger nutzte eine Unachtsamkeit der Eberschwanger Defensive aus und erhöhte auf 2:0 für ASKÖ Ohlsdorf. Dieses Tor fiel zu einem psychologisch ungünstigen Zeitpunkt für den SV Eberschwang, kurz vor dem Halbzeitpfiff, und machte die Aufgabe für die zweite Halbzeit umso schwieriger.

Mit dem Zwei-Tore-Vorsprung im Rücken agierten die Ohlsdorfer in der zweiten Halbzeit taktisch clever. Sie überließen den Eberschwangern mehr Ballbesitz, standen jedoch defensiv sehr kompakt und lauerten auf Konterchancen. Die Gastgeber bemühten sich, den Anschlusstreffer zu erzielen, fanden aber kein Durchkommen gegen die gut organisierte Abwehr der Gäste.

Auch in den Schlussminuten versuchte der SV Eberschwang noch einmal alles, um zumindest einen Treffer zu erzielen, doch die Zeit lief ihnen davon. Die Defensive der Ohlsdorfer ließ nichts mehr anbrennen und brachte den verdienten Sieg sicher über die Zeit.

Nach 90 Minuten stand fest: ASKÖ Ohlsdorf startet mit einem 2:0-Auswärtssieg in die neue Saison der Bezirksliga Süd (OÖ) und darf sich über einen gelungenen Auftakt freuen. Der SV Eberschwang hingegen muss die Niederlage schnell abschütteln und im nächsten Spiel versuchen, die ersten Punkte der Saison zu holen.

Stimme zum Spiel:

Roland Brandstätter (Sportlicher Leiter SV Eberschwang):

"Es war unser erster Auftritt in der Bezirksliga. Es war das erwartet schwere Spiel, da Ohlsdorf eine sehr gute Mannschaft ist und in der Liga sicherlich im oberen Feld mitspielen wird. Heute mussten zudem viele kranheitsbedingte bzw. verletzte Spieler ersetzt werden. Trotzdem haben wir in den ersten dreißig Minuten der Partie taktisch gut dagegengehalten. Nach dem Elfmeter haben wir den Faden ein bisschen verloren und sich dadurch auch den zweiten Gegentreffer eingefangen. Wir sind nach der Pause aber wieder gefestigt ins Spiel gekommen und hatten gleich viele Spielanteile wie Ohsldorf. Für das erste Spiel haben wir uns gegen einen sehr starken Gegner gut verkauft."

Bezirksliga Süd: Eberschwang : Ohlsdorf - 0:2 (0:2)

40 Markus Holzinger 0:2

25 Adnan Hodzic 0:1

