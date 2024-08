Spektakuläres Unentschieden zwischen Union Adlwang und FC Attnang

Details Sonntag, 18. August 2024 21:09

Im Zuge der ersten Runde der Bezirksliga Süd kam es zur Partie zwischen Union Adlwang und dem FC Attnang . Beide Mannschaften zeigten von Beginn an eine starke Leistung und boten den Zuschauern ein spannendes Spiel, das bis zur letzten Minute packend blieb. Besonders die zweite Halbzeit hatte es in sich, mit vielen hochkarätigen Chancen und spektakulären Toren.

Frühe Tore und spannende erste Halbzeit

Das Spiel begann mit viel Energie von beiden Seiten. Schon in den ersten Minuten zeigten die Kirtagskicker, dass sie in ihrem ersten Bezirksliga-Spiel ambitioniert zur Sache gehen würden. Bereits in der 4. Minute setzte Dramac ein erstes Ausrufezeichen, als er seinen Gegenspieler austanzte und knapp über die Querlatte schoss. In den folgenden Minuten erarbeitete sich die Union Adlwang mehrere gute Spielzüge, ohne jedoch zwingende Chancen zu kreieren.

Attnang fand dann zunehmend besser ins Spiel und konnte in der 12. Minute durch Ceylan die erste ernsthafte Chance verzeichnen. Muralter, der Torwart der Adlwanger, zeigte hier seine Klasse und klärte den Schuss aus dem Sechzehnereck. Attnang drückte weiter und kam in der 23. Minute durch einen flachen Freistoß von Oberperfler erneut gefährlich vor das Tor. Doch wieder war es Muralter, der mit einem Reflex zur Ecke klärte.

Die erste echte Großchance nutzten jedoch die Gastgeber. In der 29. Minute konnte Andreas Bart einen missratenen Rückpass der Gäste abfangen, den letzten Verteidiger ausspielen und den Torwart ins Leere schicken, um dann stilvoll zum 1:0 einzuschieben. Die Freude bei den Adlwangern währte jedoch nicht lange, denn nur zwei Minuten später antwortete Alexander Oberperfler für Attnang. Nach einem langen Ball blieb er cool vor Muralter und glich zum 1:1 aus.

Das Spiel blieb weiterhin spannend, und in der 32. Minute war es Ivan Puskaric, der die Union Adlwang wieder in Führung brachte. Nach einem harten Einsteigen der Gäste zirkelte er den Ball sensationell ins Kreuzeck und sorgte für das 2:1. Bis zur Halbzeit entwickelte sich ein munteres Hin und Her, ohne jedoch weitere zwingende Chancen zu kreieren.

Dramatik in der zweiten Halbzeit

Die zweite Halbzeit begann mit einer kurzen Unkonzentriertheit in der Adlwanger Hintermannschaft, die beinahe zum Ausgleich geführt hätte. Doch der zur Pause eingewechselte Gabovda konnte die Chance nicht nutzen. Die Kirtagskicker zeigten sich weiterhin engagiert, konnten jedoch ihre Chancen nicht verwerten. In der 53. Minute schickte Bart Dzafic in die Tiefe, doch der nasse Rasen machte es schwer, die Kugel unter Kontrolle zu bringen.

Attnang drückte weiter und kam in der 60. Minute durch Oberperfler erneut zu einer guten Chance, doch Muralter parierte erneut stark. In der 68. Minute folgte dann das nächste Highlight: Nach einer Ecke vollstreckte Oberperfler mit einem Seitfallzieher zum 2:2-Ausgleich. Muralter war bei diesem Traumtor chancenlos.

Die letzten Minuten waren geprägt von weiteren Chancen auf beiden Seiten. In der 80. Minute spitzelte Bart den Ball am letzten Verteidiger vorbei und bediente Dzafic, der jedoch die Kugel nicht gut unter Kontrolle bringen konnte. In der 86. Minute tauchte Bart erneut frei vorm Tor auf, setzte den Ball jedoch am langen Eck vorbei.

Die Schlussphase gehörte dann wieder den Kirtagskickern, die sich trotz einer schwächeren Phase wieder steigerten. Letztlich blieb es beim 2:2, ein Ergebnis, das dem spannenden Spielverlauf gerecht wurde und beiden Mannschaften einen verdienten Punkt bescherte.

Stimme zum Spiel:

Benjamin Troppmair ( Trainer FC Attnang):

"Es war der erwartet schwere Gegner. Nach dem ersten Gegentreffer haben wir postwendend den Ausgleich geschossen. Bis zur Pause waren die Gastgeber wieder spielbestimmend. Die zweite Hälfte hat dann wieder meiner Mannschaft gehört. Als wir den erneuten Ausgleich erzielten, war es eine offene Partie mit Chancen auf beiden Seiten. Unterm Strich geht das Ergebnis in Ordnung. Es war wichtig zu punkten. Nächste Woche wollen wir gegen unseren Angstgegner Eberstalzell anschreiben. Es wird vermutlich wieder ein Spiel auf Augenhöhe werden."

Bezirksliga Süd: Adlwang : FC Attnang - 2:2 (2:1)

68 Alexander Oberperfler 2:2

32 Ivan Puskaric 2:1

31 Alexander Oberperfler 1:1

29 Andreas Bart 1:0

Details

Sichere dir bis zu 100€ als Freiwette und wette auf deine Lieblingssportarten.