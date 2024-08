UVB Vöcklamarkt Jrs. und SV Hohenzell trennen sich unentschieden

Details Freitag, 23. August 2024 23:21

In der 2. Runde der Bezirksliga Süd kam es zur Begegnung zwischen den UVB Vöcklamarkt Juniors und dem SV Hohenzell . Beide Mannschaften lieferten sich ein intensives Spiel, das erst in den letzten Minuten seine entscheidenden Höhepunkte fand. Trotz vieler Bemühungen auf beiden Seiten konnte keine der beiden Mannschaften das Spiel klar für sich entscheiden.

Intensiver Beginn ohne Tore

Das Spiel begann mit großem Engagement beider Teams. Die Vöcklamarkter und die Hohenzeller versuchten von Anfang an, das Spielgeschehen zu dominieren, doch beide Mannschaften taten sich schwer, klare Torchancen zu erarbeiten. Bereits in der 25. Minute gab es eine kurze Trinkpause, die den Spielern eine kleine Verschnaufpause verschaffte.

In der ersten Halbzeit wurden die Hohenzeller durch zwei nicht gegebene Elfmeterforderungen ausgebremst, was das Spiel weiter anheizte. Trotz einiger guter Ansätze auf beiden Seiten ging es mit einem 0:0 in die Halbzeitpause. Das Spiel ging hin und her, war aber nicht wirklich hochklassig.

Späte Tore entscheiden das Spiel

Auch in der zweiten Halbzeit blieb das Spiel zunächst torlos. Beide Teams kämpften weiterhin um jeden Ball, aber klare Torchancen blieben Mangelware. In der 90. Minute jedoch nahm das Spiel eine dramatische Wendung. Der Hohenzeller Spieler Roland Krempler brachte sein Team in Führung. Mit einem präzisen Schuss ins Kreuzeck setzte er den Ball unhaltbar in die Maschen und ließ die Gäste jubeln.

Doch die Freude der Hohenzeller währte nur kurz. In der Nachspielzeit gelang den Vöcklamarktern der Ausgleich durch Jonas Seidlmann. Es war die erste echte Chance der Gastgeber, und sie nutzten sie eiskalt. Seidlmann schoss den Ball unhaltbar ins Netz und sorgte damit für den verdienten Ausgleich. Kurz darauf beendete der Schiedsrichter das Spiel mit einem 1:1-Endstand.

Das Spiel zwischen den UVB Vöcklamarkt Juniors und dem SV Hohenzell bot den Zuschauern viel Spannung, insbesondere in den letzten Minuten. Beide Mannschaften kämpften bis zum Schluss und zeigten, dass sie in der Bezirksliga Süd (OÖ) durchaus mithalten können.

Stimme zum Spiel:

Werner Sickinger ( Sportlicher Leiter SV Hohenzell):

" Wir haben das Spiel über die neunzig Minuten dominiert. Der Gegner ist nie so richtig zum Zug gekommen. Besonders in der zweiten Hälfte waren wir sehr am Drücker und kreierten uns Chancen. Wir hatten einige Standardmöglichkeiten, die wir leider nicht verwerten konnten. Nach dem Führungstreffer haben die Heimischen mit der letzten Aktion den Ausgleich geschossen. Das ist extrem bitter, weil der Sieg von meiner Mannschaft verdient gewesen wäre. Aber im Gegensatz zur letzten Partie haben wir uns sicherlich heute besser präsentiert und einen Schritt nach vorne gemacht."

Bezirksliga Süd: Vöcklamarkt Jrs. : Hohenzell - 1:1 (0:0)

93 Jonas Seidlmann 1:1

91 Roland Krempler 1:0

