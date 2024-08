SPG Windischgarsten/Spital siegt knapp in Thalheim

Details Freitag, 23. August 2024 23:38

In einem packenden Spiel der Bezirksliga Süd traf die Union Thalheim auf die SPG Windischgarsten/Spital. Beide Mannschaften zeigten von Beginn an großen Einsatz und boten den Zuschauern ein spannendes Fußballspiel. Nach einem frühen Treffer der Thalheimer konnten die Gäste aus Windischgarsten das Blatt wenden und am Ende mit 2:1 als Sieger vom Platz gehen.

Hausherren mit Start nach Maß

Nach sechs Minuten gelang der Union in traumhafter Start in die Partie. Albin Ramadani traf zum 1:0 für die Thalheimer und versetzte die Gäste in einen frühen Rückstand. Die Mannschaft aus Windischgarsten brauchte einige Zeit, um sich von diesem Schock zu erholen. Erste Angriffe der SPG brachten noch keinen Erfolg, so dass die Thalheimer zunächst die Oberhand behielten. Nach einem ersten nennenswerten Angriff der SPG in der 11. Minute und weiteren vergeblichen Versuchen, das Tor zu treffen, kamen die Gäste dann jedoch zunehmend besser ins Spiel.

In der 16. Minute war es schließlich Jürgen Gressenbauer, der mit einem tollen Distanzschuss nach Zuspiel von Raphael Weber den Ausgleich für Windischgarsten/Spital erzielte. Dieses Tor war ein Weckruf für die Gäste, die nun zunehmend mutiger auftraten. Kurz darauf zog Jakob Lugmayr aus 20 Metern ab, doch der Torhüter der Thalheimer konnte zur Ecke klären. Die folgenden Minuten verliefen ausgeglichen, wobei beide Teams Chancen hatten, jedoch ohne zählbaren Erfolg.

Sulzbacher schießt Gäste kurz vor Schluss zum Sieg

Nach dem Halbzeitpfiff starteten beide Mannschaften mit viel Elan in die zweite Hälfte. Die Union Thalheim zeigte sich kämpferisch und kam durch einen Freistoß in der 53. Minute, der an die Latte ging, einer erneuten Führung sehr nahe. Doch auch die Gäste blieben gefährlich. In der 54. Minute musste die Thalheimer Abwehr eine gute Chance der Windischgarstener klären.

In der 60. Minute hatten die Thalheimer erneut die Möglichkeit, in Führung zu gehen, doch die SPG konnte zur Ecke klären, die nichts einbrachte. Wenige Minuten später verpasste Windischgarstens Weber eine gute Gelegenheit, als er alleine Richtung Tor zog, aber am 16er seine Chance verstolperte.

Das Spiel blieb weiterhin hart umkämpft. In der 78. Minute musste SPG-Torhüter Liesinger erneut eine Chance der Thalheimer vereiteln. Doch dann, in der 87. Minute, gelang der SPG Windischgarsten/Spital die Entscheidung. Nach einem Freistoß von rechts durch Frühwald traf Mario Sulzbacher zum 2:1 für die Gäste.

In den letzten Minuten versuchte die Union Thalheim noch einmal alles, um den Ausgleich zu erzielen. Doch ein Lattentreffer von Andreas Gösweiner in der 90. Minute und weitere Angriffe der Thalheimer blieben erfolglos. Nach sechs Minuten Nachspielzeit beendete der Schiedsrichter das Spiel, und die SPG Windischgarsten/Spital durfte einen knappen, aber verdienten Auswärtssieg feiern.

Bezirksliga Süd: Thalheim : Windischgarsten/Spital - 1:2 (1:1)

87 Jakob Lugmayr 1:2

16 Jürgen Gressenbauer 1:1

6 Albin Ramadani 1:0

