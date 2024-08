ASKÖ Ohlsdorf triumphiert mit 2:0 über Union Schlierbach

Details Samstag, 24. August 2024 08:21

Die ASKÖ Ohlsdorf sicherte sich einen überzeugenden 2:0-Sieg gegen die Union Schlierbach am 2. Matchtag der Bezirksliga Süd (OÖ). Die Gastgeber dominierten das Geschehen von Beginn an und konnten durch zwei Tore von Adnan Hodzic bereits in der ersten Halbzeit die Weichen auf Sieg stellen. Die Schlierbacher fanden kein Mittel, um die kompakte Defensive der Ohlsdorfer zu durchbrechen.

Frühe Führung für die Gastgeber

Die ASKÖ Ohlsdorf startete energisch in die Partie und setzte die Gäste von Union Schlierbach sofort unter Druck. Bereits in der 6. Minute sorgte ein präziser Angriff der Ohlsdorfer für die frühe Führung. Tim Auinger flankte den Ball gekonnt auf den Fünfmeterraum, wo Adnan Hodzic lauerte und eiskalt zum 1:0 einnetzte. Dieses frühe Tor gab den Gastgebern die nötige Sicherheit, um weiterhin das Spiel zu kontrollieren.

Die Ohlsdorfer blieben nach dem Führungstreffer am Drücker und setzten die Abwehrreihe der Schlierbacher weiter unter Druck. Nur wenige Minuten später, in der 12. Minute, verpasste Lexl eine gute Chance, als er den Ball knapp neben das Tor setzte. Die Gäste hatten Schwierigkeiten, dem intensiven Pressing der Ohlsdorfer standzuhalten und konnten nur vereinzelt Entlastungsangriffe starten.

Entscheidung per Elfmeter

Die Dominanz der Ohlsdorfer zahlte sich erneut in der 16. Minute aus. Nach einer Flanke in den Strafraum wurde Tim Auinger durch ein Foul gestoppt, und der Schiedsrichter entschied sofort auf Elfmeter. Adnan Hodzic übernahm die Verantwortung und verwandelte sicher zum 2:0. Damit war Hodzic bereits zum zweiten Mal an diesem Abend erfolgreich und besiegelte praktisch schon frühzeitig den Sieg für die Gastgeber.

Nach dem zweiten Treffer nahm das Tempo des Spiels etwas ab. Die Ohlsdorfer verwalteten die Führung geschickt und ließen die Union Schlierbach kaum zur Entfaltung kommen. In der 28. Minute gab es eine Trinkpause, was angesichts der hohen Temperaturen eine willkommene Erholung für beide Mannschaften darstellte.

In der zweiten Halbzeit änderte sich am Spielverlauf wenig. Die ASKÖ Ohlsdorf kontrollierte weiterhin das Geschehen und ließ den Ball sicher durch die eigenen Reihen laufen. Die Gäste aus Schlierbach versuchten zwar, den Anschluss zu erzielen, scheiterten jedoch immer wieder an der gut organisierten Defensive der Ohlsdorfer.

Die Partie blieb bis zum Schluss intensiv, aber die Gastgeber ließen keine Zweifel daran, dass sie die drei Punkte unbedingt in Ohlsdorf behalten wollten. Trotz vereinzelter Bemühungen der Schlierbacher, das Spiel noch einmal spannend zu machen, blieb es beim verdienten 2:0 für die ASKÖ Ohlsdorf. Mit diesem Sieg festigen die Ohlsdorfer ihre Position in der Bezirksliga Süd und können mit viel Selbstvertrauen in die nächsten Spiele gehen.

Stimme zum Spiel:

.Adiz Cetin ( Trainer ASKÖ Ohlsdorf):

" Im Großen und Ganzen war es ein verdienter Sieg von meiner Mannschaft. Die ersten zwanzig Minuten waren sehr gut. Neben den zwei Toren haben wir in dieser Spielphase noch zwei hochkarätige Chancen gehabt, die wir machen hätten müssen. Wir waren in der ersten Hälfte sehr spielbestimmend. Nach dem Seitenwechsel ist der Gegner besser ins Spiel gekommen. Es war ein offeneres Spiel wie zuvor. Grundsätzlich bin ich zufrieden mit der Leistung. Keine Gegentore in zwei Spiele zu bekommen ist definitiv der richtige Weg".

Bezirksliga Süd: Ohlsdorf : Schlierbach - 2:0 (2:0)

16 Adnan Hodzic 2:0

6 Adnan Hodzic 1:0

