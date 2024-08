SPG St. Marienkirchen/Wallern 1b schickt Adlwang mit 5:0-Packung auf die Heimreise

Die SPG St. Marienkirchen/Wallern 1b hat in der Bezirksliga Süd einen beeindruckenden 5:0-Sieg gegen die Union Adlwang gefeiert. Die Hausherren zeigten sich von Beginn an dominant und ließen den Gästen kaum eine Chance. Besonders hervorzuheben ist die Leistung von Dieplinger, der maßgeblich an vier der fünf Treffer beteiligt war und als bester Spieler des Tages glänzte.

Starke erste Halbzeit der Trattnachtaler

Bereits in der Anfangsphase war St. Marienkirchen/Wallern 1b die spielbestimmende Mannschaft. Nach einigen vergebenen Chancen, darunter ein erster Warnschuss von Schindler in der dritten Minute und eine knappe Gelegenheit durch Pumberger in der fünften Minute, dauerte es bis zur 41. Minute, ehe der Bann gebrochen wurde. Im Laufduell entwischt Dieplinger dem Adlwanger Verteidiger Zeilinger, und der St. Marienkirchner Kapitän hämmert das Spielgerät aus schwieriger Position unter die Latte zum 1:0. Bis zur Halbzeitpause hatten die Gastgeber weitere Möglichkeiten, doch Hochreiter scheiterte in der 44. Minute an Adlwanger Torhüter Muralter.

Die Adlwanger hatten in der ersten Halbzeit ebenfalls einige Chancen, den Spielstand auszugleichen. Dzafic verpasste eine Hereingabe von Dramac nur knapp, nachdem Bart den Ball genial durchgelassen hatte. Auch Puskaric konnte eine Hereingabe nicht verwerten, da er erneut an einem Verteidiger der Hausherren scheiterte. Somit ging es mit einem 1:0 für St. Marienkirchen/Wallern in die Pause.

Offensivfeuerwerk in der zweiten Halbzeit

Nach dem Seitenwechsel erhöhte die Heimmannschaft weiter den Druck. In der 54. Minute tankte sich Dieplinger auf der linken Seite durch und passte zu Pumberger, der aus kurzer Distanz zum 2:0 einschob. Nur drei Minuten später war es erneut Pumberger, der nach einer Flanke von Dieplinger zunächst am Torhüter scheiterte, den Abpraller jedoch zum 3:0 verwertete. Die Gastgeber spielten weiterhin dominierend und drängten die Adlwanger tief in die eigene Hälfte zurück.

In der 61. Minute war es dann wieder Dieplinger, der sich auszeichnete und das 4:0 erzielte. Die Adlwanger konnten in dieser Phase kaum etwas entgegensetzen. Auch in der Schlussphase war St. Marienkirchen/Wallern weiterhin die spielbestimmende Mannschaft. In der 78. Minute setzte sich Dieplinger erneut in Szene, als er einen Seitenwechsel aufnahm und Litzlbauer bediente, der die Hereingabe zum 5:0 verwertete.

Adlwang hatte in der zweiten Halbzeit kaum nennenswerte Chancen. In der 81. Minute hatte Dzafic nach einem Zuspiel von Dramac und einer Weiterleitung von Puskaric die Möglichkeit auf den Ehrentreffer, doch Torhüter Horwath parierte den Abschluss sicher. Insgesamt ließen die Trattnachtaler nichts anbrennen und fuhren einen ungefährdeten 5:0-Sieg ein.