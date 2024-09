Spannendes Duell in der Bezirksliga Süd: ASKÖ Ohlsdorf bezwingt SV Pichl mit 2:1

Details Samstag, 31. August 2024 21:55

In der dritten Runde der Bezirksliga Süd (OÖ) traf der SV Pichl auf den ASKÖ Ohlsdorf. In einer aufregenden Begegnung, die viele Höhepunkte bot, konnten die Gäste aus Ohlsdorf letztlich die Oberhand behalten und einen wichtigen 2:1-Auswärtssieg einfahren. Der SV Pichl zeigte vor allem in der zweiten Halbzeit großen Kampfgeist, konnte aber die Niederlage trotz eines Treffers nicht abwenden.

ASKÖ Ohlsdorf dominiert die erste Halbzeit

Von Beginn an übernahmen die Ohlsdorfer die Kontrolle über das Spielgeschehen. Bereits nach 14 Minuten gelang ihnen der erste Treffer. Adnan Hodzic erzielte das 0:1, nachdem er einen präzisen Querpass von Lexl an der zweiten Stange verwertete und den Ball ins lange Eck schob. Ein wunderschön herausgespieltes Tor, das den Gästen Aufwind gab.

Die Pichler taten sich schwer, ins Spiel zu finden und verzeichneten in der ersten Halbzeit lediglich zwei nennenswerte Abschlüsse. In der 30.Minute scheiterten die Pichler erneut am gut aufgelegten Ohlsdorfer Torhüter Steinböck, der einen gefährlichen Abschluss der Gastgeber souverän parierte.

Ohlsdorf hingegen blieb spielbestimmend und belohnte sich in der 37. Minute erneut. Markus Holzinger erhöhte nach einem schönen Spielzug und einem präzisen Zuspiel auf 0:2. Holzinger blieb eiskalt vor dem Pichler Torhüter und schob den Ball sicher ins Netz. Die Gäste gingen damit verdient mit einer komfortablen Führung in die Halbzeitpause.

Pichl kämpft sich zurück, doch Ohlsdorf verteidigt den Sieg

Nach dem Seitenwechsel zeigte sich der SV Pichl deutlich verbessert und kam druckvoll aus der Kabine. Bereits in der 47. Minute gelang Clemens Hochegger der Anschlusstreffer zum 1:2. Nach einer Hereingabe stand er völlig frei in der Mitte und verkürzte souverän. Dieser Treffer gab den Pichlern neuen Mut und sie drängten auf den Ausgleich.

In der 54. Minute waren die Pichler dem Ausgleichstreffer sehr nahe, doch erneut war es der Ohlsdorfer Keeper Steinböck, der mit einer starken Parade seine Mannschaft im Spiel hielt. Die Ohlsdorfer verteidigten mit großem Einsatz und konnten die zahlreichen Angriffe der Gastgeber abwehren.

In der Schlussphase des Spiels wurde es nochmals hektisch. In der 90. Minute sah Florian Garin Störinger vom SV Pichl die Gelb-Rote Karte und musste vorzeitig den Platz verlassen. Trotz dieser Unterzahl kämpften die Pichler weiter, doch es gelang ihnen nicht mehr, den Ausgleich zu erzielen.

Nach sechs Minuten Nachspielzeit pfiff der Schiedsrichter die Partie ab. Die Ohlsdorfer konnten sich über einen wichtigen 2:1-Auswärtssieg freuen, während die Pichler trotz einer starken zweiten Halbzeit mit leeren Händen dastanden. Der SV Pichl zeigte vor allem nach der Pause großen Einsatz und Kampfgeist, musste sich jedoch der Effizienz und Abgeklärtheit der Ohlsdorfer geschlagen geben.

Stimme zum Spiel:

Adiz Cetin ( Trainer ASKÖ Ohlsdorf):

"Die erste Hälfte ging klar auf unsere Seite. Wir haben das Spiel bestimmt und dominiert. Verdienterweise sind wir auch in Führung gegangen und hätten noch Chancen auf weitere Tore gehabt, diese aber leider nicht gemacht. So wäre der Sack eigentlich zu gewesen. Die Gastgeber sind dann besser aus der Kabine gekommen und erzielten den Anschlusstreffer . In der Folge haben wir aber wieder einige Möglichkeiten gehabt, um diese Partie ruhiger zu gestalten. Unterm Strich war das Match bis zur letzten Minute spannend, doch im Großen und Ganzen war es ein verdienter Sieg."

Bezirksliga Süd: SV Pichl : Ohlsdorf - 1:2 (0:2)

47 Clemens Hochegger 1:2

37 Markus Holzinger 0:2

14 Adnan Hodzic 0:1

