Union Mondsee Juniors besiegt SPG Windischgarsten/Spital mit 4:1

Details Samstag, 31. August 2024 22:31

In der dritten Runde der Bezirksliga Süd (OÖ) triumphierten die Union Mondsee Juniors gegen die SPG Windischgarsten/Spital mit 4:1. Die Gäste legten früh den Grundstein für ihren Sieg und führten zur Halbzeit bereits mit 3:0. Trotz einer starken zweiten Halbzeit der Gastgeber reichte es am Ende nicht, um die Niederlage abzuwenden.

Dominante erste Halbzeit der Mondseer

Bereits in der sechsten Minute geriet die SPG Windischgarsten/Spital in Rückstand. Nach einem Abwehrfehler der Defensive konnte David Bogesic den Ball ins Tor schieben und sorgte für das frühe 0:1. Die Windischgarstner versuchten, sofort zu antworten, doch zwei Einschussmöglichkeiten blieben ungenutzt.

In der elften Minute gelang den Mondseern das 0:2 durch Nico Feusthuber. Nach einem schnellen Konter überlief er die Abwehr und schob den Ball sicher ein. Die SPG Windischgarsten/Spital kämpfte weiter und erarbeitete sich Chancen, doch der Mondseer Torhüter parierte einige Male stark. Schließlich sorgte Dominik Ablinger im Gegenzug in der 16. Minute mit dem 0:3 für klare Verhältnisse zur Halbzeit.

Bis zur Halbzeitpause hatten die Mondseer das Spiel fest im Griff. Ein Freistoß von Ablinger aus 25 Metern wurde toll pariert und weitere Gelegenheiten blieben ungenutzt. Die Windischgarstner versuchten es ebenfalls, blieben jedoch erfolglos.

Starke zweite Hälfte der SPG Windischgarsten/Spital

Nach dem Seitenwechsel zeigte die SPG Windischgarsten/Spital ein anderes Gesicht und begann, besser ins Spiel zu finden. Gleich zu Beginn der zweiten Hälfte gab es mehrere Chancen, die jedoch ungenutzt blieben. In der 59. Minute erzielte Jürgen Gressenbauer schließlich das 1:3 nach einem guten Angriff der Gastgeber und gab dem Team neuen Auftrieb.

Die SPG drängte weiter auf den nächsten Treffer, doch die Mondseer verteidigten geschickt. Raphael Weber und Jakob Lugmayr hatten einige Möglichkeiten, die jedoch knapp verfehlten. Ein grobes Foul an Raphael Weber führte zu einem Freistoß, der jedoch ebenfalls nichts einbrachte.

Die Entscheidung fiel schließlich in der 89. Minute. Dominik Ablinger, der bereits in der ersten Hälfte erfolgreich war, erzielte mit seinem zweiten Treffer des Tages das 1:4 und besiegelte damit den Endstand. Die SPG Windischgarsten/Spital konnte in der Schlussphase keinen weiteren Akzent mehr setzen.

Mit diesem Sieg setzen die Union Mondsee Juniors ein klares Zeichen in der Bezirksliga Süd und zeigten ihre Klasse. Die SPG Windischgarsten/Spital hingegen muss sich nach einer kämpferischen zweiten Hälfte dennoch mit einer deutlichen Niederlage abfinden.

Stimme zum Spiel:

Nemanja Asanovic ( Trainer Union Mondsee Juniors):

" Wir haben das Spiel in den ersten 15 Minuten gewonnen. Wir waren deutlich besser und haben unsere Chancen genutzt. Das Heimteam zeigte auch ihre Stäken, doch der erste Spielabschnitt ging auf unsere Seite. In der zweiten Hälfte zeigte das Heimteam ein anderes Gesicht. Sie waren nun sehr präsent in dieser Partie und erzielten den Anschlusstreffer. Mit dem 1:4 war das Spiel gelaufen. Es ist ganz wichtig, dass wir nach der ersten Niederlage in der Liga wieder Selbstvertrauen tanken konnten. Wir sind sehr zufrieden, dass wir spielerisch auch mithalten können. Das Ziel ist, von Spiel zu Spiel zu schauen und die jungen Spieler weiter zu entwickeln."

Bezirksliga Süd: Windischgarsten/Spital : Mondsee Juniors - 1:4 (0:3)

89 Dominik Ablinger 1:4

59 Jürgen Gressenbauer 1:3

16 Dominik Ablinger 0:3

11 Nico Feusthuber 0:2

6 David Bogesic 0:1

Details

Sichere dir bis zu 100€ als Freiwette und wette auf deine Lieblingssportarten.