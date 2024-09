Spannendes Duell in der Bezirksliga Süd: Union Eberstalzell unterliegt St. Marienkirchen/Wallern 1b

Details Sonntag, 01. September 2024 10:41

In der dritten Runde der Bezirksliga Süd zwischen der Union Eberstalzell und St. Marienkirchen/Wallern 1b konnten die Gäste einen knappen 2:1-Sieg einfahren. Obwohl die Eberstalzeller zur Halbzeit noch in Führung lagen, drehte St. Marienkirchen/Wallern das Spiel in der zweiten Hälfte. Es war ein emotionsgeladenes Spiel mit vielen Chancen und einigen kontroversen Entscheidungen des Schiedsrichters.

Frühe Führung für die Union Eberstalzell

Das Spiel begann mit einem hohen Tempo, wobei beide Mannschaften schnell ihren Rhythmus fanden. Bereits in der 10. Minute konnten die Gäste aus St. Marienkirchen/Wallern ihren ersten Eckball verbuchen, jedoch ohne Gefahr für das Eberstalzeller Tor. Wenige Minuten später hatten die Eberstalzeller ihre erste Ecke, doch auch hier blieb der Kopfball zu zentral (Minute 14).

In der 16. Minute hatte Herndler für die Eberstalzeller eine gute Gelegenheit im Strafraum, konnte diese jedoch nicht verwerten. Die Gäste kamen in der 18. Minute zu ihrem ersten Torschuss , doch der Versuch blieb ohne Erfolg. Fabian Breidi versuchte es in der 21. Minute aus der Distanz, aber sein Schuss ging am Tor vorbei.

Die Union Eberstalzell konnte schließlich in der 24. Minute durch Patrick Michetschläger in Führung gehen. Nach einer sauberen Ballmitnahme im Strafraum versenkte er den Ball sicher in den Maschen. Kurz danach folgte eine Trinkpause (Minute 26), ehe die Gäste in der 35. Minute eine Topchance hatten, die jedoch von Esterer entscheidend geklärt wurde. Bis zur Halbzeit zeigten beide Teams viel Körpereinsatz, jedoch blieb es beim 1:0 für die Union Eberstalzell (Minute 45).

Wende in der zweiten Halbzeit

Die zweite Hälfte begann mit einem Schussversuch von Herndler für die Eberstalzeller, der jedoch deutlich am Tor vorbei ging (Minute 50). Ab der 60. Minute nahm das Spiel an Intensität zu. Zunächst konnte Nino einen guten Schuss der Nummer 21 von St. Marienkirchen/Wallern stark parieren, doch im Anschluss an diese Szene gelang Simon Pölzlberger der Ausgleich zum 1:1 nach einem Stangler im Strafraum.

In der 64. Minute sah Fabian Aigner von der Union Eberstalzell die Gelb-Rote Karte, was das Spiel zusätzlich anheizte. Die Schiedsrichterentscheidungen wurden zunehmend von den Fans der Eberstalzeller kritisch gesehen (Minute 66). In der 74. Minute musste auch Gabriel Litzlbauer von St. Marienkirchen/Wallern mit Gelb-Rot vom Platz. Es gelang den Gästen in der 78. Minute, durch einen starken Distanzschuss von Stephan Alfons Dieplinger die Führung zum 2:1 zu übernehmen.

Die Eberstalzeller versuchten in den letzten Minuten alles, um den Ausgleich zu erzielen. In der 85. Minute hatte die Nummer 21 der Gäste nochmals eine Möglichkeit, doch der Ball ging übers Tor. In der 90. Minute wurde der Trainer von St. Marienkirchen/Wallern, Kevin Kofler, nach wiederholtem Fehlverhalten ebenfalls mit Gelb-Rot des Feldes verwiesen. Das Spiel wurde um sechs Minuten Nachspielzeit verlängert, doch am Ende blieb es beim 2:1-Sieg für St. Marienkirchen/Wallern.

Mit diesem Sieg konnte St. Marienkirchen/Wallern 1b wichtige Punkte sammeln, während die Union Eberstalzell trotz einer starken ersten Halbzeit am Ende leer ausging.

Stimme zum Spiel:

Kevin Kofler ( Trainer St. Marienkirchen/Wallern 1b):

" In der ersten Hälfte ist auf beiden Seiten kein richtiger Spielfluss entstanden. Wir sind leicht in Rückstand geraten, weil wir es dem Gegner dabei sehr einfach gemacht haben. Es wurde dann in der Halbzeit angesprochen, was wir besser machen müssen. Das haben wir auch umgesetzt, denn wir wollten den Platz an der Sonne halten. Im zweiten Spielabschnitt hat es wieder sehr gut ausgeschaut und selbst die Mannschaft gab sich nach dem Spiel zufrieden. Es gab die eine oder andere Entscheidung des Schiedsrichters, die nicht nachvollziehbar ist, doch dabei hat er sich wahrscheinlich von den Fans mitreißen lassen!"

Bezirksliga Süd: Eberstalzell : St. Marienk./Wallern 1b - 1:2 (1:0)

78 Stephan Alfons Dieplinger 1:2

60 Simon Pölzlberger 1:1

24 Patrick Michetschläger 1:0

Details

Sichere dir bis zu 100€ als Freiwette und wette auf deine Lieblingssportarten.