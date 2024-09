Union Thalheim sichert sich knappen Sieg gegen den SV Hohenzell

Details Sonntag, 01. September 2024 11:03

In der dritten Runde der Bezirksliga Süd zwischen dem SV Hohenzell und Union Thalheim gelang es den Gästen aus Thalheim, einen knappen 2:1-Sieg einzufahren. Trotz eines couragierten Auftritts der Hohenzeller und eines ausgeglichenen Halbzeitstands, konnten die Thalheimer letztlich die entscheidenden Akzente setzen und gingen als Sieger vom Platz.

Erster Durchgang: Frühe Führung und späte Antwort

Die Partie startete schwungvoll, und bereits in der 5. Minute hatten die Thalheimer ihre erste große Chance. Albin Ramadani setzte sich durch, scheiterte jedoch am Torwart der Hohenzeller. Diese frühe Gelegenheit war ein erstes Zeichen für die offensive Ausrichtung der Gäste.

In der 16. Minute erhielten die Thalheimer dann einen Elfmeter, nachdem der Hohenzeller Torwart Jordan Hattinger im Strafraum zu Fall brachte. Simon Ness trat an und verwandelte den Strafstoß sicher zur 1:0-Führung für Union Thalheim. Die frühe Führung gab den Thalheimern zusätzlichen Auftrieb, und sie setzten die Heimmannschaft weiter unter Druck.

Die Hohenzeller fanden zunächst kein Mittel gegen die gut organisierte Defensive der Gäste und konnten sich kaum nennenswerte Chancen erspielen. Währenddessen blieben die Thalheimer am Drücker, und in der 23. Minute sorgte David Mayr mit einer weiteren guten Gelegenheit für Gefahr, doch der Hohenzeller Keeper war erneut zur Stelle.

In der 32. Minute jubelten die Thalheimer kurzzeitig über ein weiteres Tor, doch der Treffer wurde aufgrund einer Abseitsstellung nicht anerkannt. Die Hohenzeller zeigten sich jedoch unbeeindruckt und kämpften sich allmählich zurück ins Spiel. In der 34. Minute vergab Albin Ramadani eine weitere gute Möglichkeit, als sein Schuss knapp über die Latte strich.

Kurz vor der Halbzeitpause gelang dem SV Hohenzell dann der Ausgleich. Nach einem kapitalen Fehlpass eines Thalheimer Verteidigers schnappte sich Elias Riegler den Ball und lief alleine auf das Tor zu. Riegler behielt die Nerven und erzielte in der 45. Minute das 1:1. Mit diesem Stand ging es in die Halbzeitpause.

Zweiter Durchgang: Entscheidung in der Schlussphase

Die zweite Halbzeit begann, wie die erste endete: mit einem intensiven und kämpferischen Auftritt des SV Hohenzell. Die Gastgeber agierten aggressiv in den Zweikämpfen und ließen den Thalheimern wenig Raum zur Entfaltung. Trotz dieses Einsatzes gelang es den Hohenzellern jedoch nicht, die Gäste entscheidend unter Druck zu setzen.

In der 50. Minute zeigte sich der SV Hohenzell weiterhin engagiert und kämpferisch, doch die Thalheimer Defensive hielt stand. Das Spiel wogte hin und her, ohne dass sich eine Mannschaft klare Vorteile erspielen konnte. Erst in der 75. Minute gelang es Union Thalheim, die Partie zu ihren Gunsten zu entscheiden. Matej Kajic nutzte eine Unachtsamkeit der Hohenzeller Abwehr und brachte die Gäste mit einem platzierten Schuss erneut in Führung.

Die Hohenzeller versuchten in den verbleibenden Minuten alles, um noch einmal zurückzukommen, doch die Thalheimer verteidigten ihre Führung geschickt und ließen nichts mehr anbrennen. Trotz aller Bemühungen des SV Hohenzell blieb es beim 2:1 für Union Thalheim, die sich damit drei wichtige Punkte sichern konnten.

Stimme zum Spiel:

Phillipp Haslgruber ( Trainer Union Thalheim):

" Es war der erwartet schwere Gegner. Gegen Hohenzell tun wir uns nie leicht. In den ersten dreißig Minuten haben wir das Spiel im Griff gehabt. Dementsprechend sind wir auch in Führung gegangen und haben Möglichkeiten zu weiteren Toren vorgefunden. Kurz vor der Pause haben sie durch einen Fehler in der Verteidigung den Ausgleich erzielt. In der zweiten Hälfte war es von unserer Seite ein Kampfsieg. In Summe war es ein verdienter 3-er. Kämpferisch war es von meiner Truppe eine gute Leistung. Wenn man in der ersten Hälfte bereits mit zwei, drei Toren führt, tut man sich leichter, Raum zu gewinnen und Konter fertig zu spielen. Das haben wir leider verabsäumt und daher war es bis zum Schluss ein sehr offenes Match."

Bezirksliga Süd: Hohenzell : Thalheim - 1:2 (1:1)

75 Matej Kajic 1:2

45 Elias Riegler 1:1

18 Simon Ness 0:1

