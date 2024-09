Aufsteiger besiegt Vöcklamarkt Juniors

Ein intensives Spiel zwischen der Union Adlwang und den Juniors der UVB Vöcklamarkt endete in der Bezirksliga Süd mit einem 4:2-Heimsieg der Adlwanger. In einer mitreißenden Partie konnte sich der Aufsteiger letztlich verdient durchsetzen. Besonders Ivan Dramac und Ivan Puskaric glänzten mit ihren Toren und spielentscheidenden Aktionen.

Dramac-Doppelpack bringt Aufsteiger auf die Siegerstraße

In der 5. Minute hatte Adlwang die erste große Chance: Nach einer Flanke von Puskaric setzte Dzafic den Ball knapp über das Tor. Beide Teams tasteten sich in der Anfangsphase ab, aber die Adlwanger hatten die erste zwingende Aktion. Nach 29 Minuten war die Partie recht ausgeglichen, jedoch ohne zwingende Chancen auf beiden Seiten.

In der 32. Minute folgte dann das erste Tor für Adlwang: Ivan Dramac setzte sich auf der rechten Seite durch und schoss den Ball mit Wucht unter die Latte. Die Kirtagskicker gingen somit mit 1:0 in Führung. Doch damit nicht genug, nur acht Minuten später erhöhte Dramac erneut. Sein erster Versuch wurde noch geblockt, doch im zweiten Anlauf netzte er eiskalt ins lange Eck ein und brachte die Adlwanger mit 2:0 in Führung.

Die Gäste ließen sich jedoch nicht entmutigen. Kurz vor der Halbzeitpause erzielte Barta nach einem langen Ball den Anschlusstreffer. Mit einem kraftvollen Schuss ins lange Eck brachte er die Juniors wieder ins Spiel zurück. So ging es mit einem 2:1 für die Union Adlwang in die Halbzeitpause.

Adlwang mit längerem Atem

Nach der Pause drängten beide Teams weiter auf Tore. In der 47. Minute schoss Dzafic den Ball ins Netz, aber der Treffer wurde wegen Abseits nicht gegeben. Die Kirtagskicker starteten schwungvoll in die zweite Halbzeit und ließen die Vöcklamarkter Defensive einige Male wackeln.

Die Vöcklamarkter bekamen in der 55. Minute ihre Chance und nutzten diese: Barta setzte sich durch und umkurvte den Torhüter Muralter. Mit einem präzisen Abschluss stellte er den 2:2-Ausgleich her. Damit war das Spiel wieder offen und alles schien möglich.

Die Gastgeber aus Adlwang ließen sich aber nicht aus der Ruhe bringen. In der 70. Minute war es schließlich soweit: Nach einer Vorlage von Puskaric lenkte Dzafic den Ball ins lange Eck und stellte die Führung für die Adlwanger wieder her. Das Spiel wurde zunehmend intensiver, und beide Teams zeigten vollen Einsatz.

In der 83. Minute setzte Puskaric den Schlusspunkt. Er wurde im Strafraum bedient, legte sich den Ball zurecht und schoss das Leder ins lange Eck. Damit sicherte er den 4:2-Endstand für die Union Adlwang. Der Treffer kam zur rechten Zeit und nahm den Gästen die letzte Hoffnung auf einen Punktgewinn.

In den verbleibenden Minuten passierte nichts Entscheidendes. Das Spiel endete schließlich nach 91 Minuten mit einem verdienten 4:2-Erfolg für die Union Adlwang. Es war ein aufregendes Spiel mit vielen Torchancen und einer starken Teamleistung der Gastgeber.