Erfolgreicher Auswärtssieg: FC Attnang triumphiert über Allhaming/Weißkirchen 1b

Details Sonntag, 01. September 2024 19:25

In der dritten Runde der Bezirksliga Süd setzte sich der FC Attnang mit 2:1 gegen Allhaming/Weißkirchen 1b durch. Beide Mannschaften zeigten von Anfang an vollen Einsatz und sorgten für spannende Momente auf dem Spielfeld. Besonders hervorzuheben sind die Torschützen Hamza Bektik und Tibor Gabovda, die den entscheidenden Beitrag zum Sieg der Gäste leisteten.

Ein ausgeglichenes Spiel in der ersten Halbzeit

Das Spiel begann mit viel Tempo, wobei die Attnanger von Beginn an aggressiv zu Werke gingen. Bereits in der 4. Minute zeigten sie ihren Ehrgeiz und drängten die Heimmannschaft in die Defensive. Trotz der frühen Dominanz der Gäste konnte Allhaming/Weißkirchen 1b die erste Angriffswelle überstehen. Der erste Abschluss der Attnanger erfolgte in der 6. Minute durch Trieb, doch der Ball fand nicht den Weg ins Netz.

Allhaming/Weißkirchen 1b fand langsam ins Spiel und versuchte, mit gezielten Aktionen zum Erfolg zu kommen. In der 8. Minute flog eine Flanke in den Strafraum der Attnanger, fand jedoch keinen Abnehmer. Die Gäste blieben jedoch gefährlich und erarbeiteten sich in der 14. Minute eine gute Torchance durch Trieb, die jedoch vom Torhüter der Heimmannschaft vereitelt wurde.

In der 26. Minute ging der FC Attnang durch Hamza Bektik mit 1:0 in Führung. Eine schöne Flanke von Anes fand Hamza, der den Ball sicher im Tor unterbrachte. Doch die Freude währte nicht lange, denn nur zwei Minuten später glich Enis Fetai für Allhaming/Weißkirchen 1b aus. Nach einem Strafraumgetümmel zeigte der Schiedsrichter auf den Elfmeterpunkt, und Fetai verwandelte sicher zum 1:1.

Entscheidende Szenen in der zweiten Halbzeit

Die zweite Halbzeit begann mit hohem Druck der Heimmannschaft, die die Gäste kaum ins Spiel kommen ließ. Ein Fehlpass führte in der 46. Minute fast zu einem Tor für Allhaming/Weißkirchen 1b, doch der Ball flog übers Tor. In der 53. Minute agierten die Gastgeber sehr aggressiv und ließen Attnang kaum Raum zur Entfaltung.

Trotz der Bemühungen der Heimmannschaft gelang es den Attnangern, in der 74. Minute erneut in Führung zu gehen. Tibor Gabovda traf nach einem Solo von Fatmir Morina und einem Doppelpass zum 2:1 für die Gäste. Diese Führung verteidigten die Attnanger trotz intensiver Angriffe von Allhaming/Weißkirchen 1b bis zum Schluss.

Die Schlussphase des Spiels war äußerst hitzig. Die Heimmannschaft drängte vehement auf den Ausgleich, doch die Abwehr der Attnanger hielt stand.

Die letzten Minuten waren geprägt von intensiven Bemühungen der Gastgeber, doch die Abwehr der Attnanger hielt dicht. Ein vermeintliches 2:2 wurde aufgrund eines Handspiels nicht anerkannt. Nach sechs Minuten Nachspielzeit ertönte schließlich der Schlusspfiff, und der FC Attnang feierte einen verdienten 2:1-Auswärtssieg gegen Allhaming/Weißkirchen 1b.

Stimme zum Spiel:

Benjamin Troppmair ( Trainer FC Attnang):

" Es war das erwartet kämpferische, körperbetonte Spiel. Wir sind sehr gut in das Match gestartet und auch verdient in Führung gegangen. Nach dem Ausgleich plätscherte das Spielgeschehen ohne wirkliche Highlights vor sich hin. In der zweiten Hälfte hat meine Mannschaft den Tick mehr für das Spiel gemacht. Nach der erneuten Führung haben wir das Spiel über die Zeit gebracht. Kämpferisch und läuferisch war es eine sehr gute Leistung. Wir sind sehr froh, den ersten 3-er geholt zu haben. Wir wollen jetzt weiter punkten, sodass wir uns so schnell wie möglich von den hinteren Plätzen der Tabelle distanzieren.In den kommenden beiden Heimspielen wollen wir wieder anschreiben."

Bezirksliga Süd: Allh./Weißk. 1b : FC Attnang - 1:2 (1:1)

74 Tibor Gabovda 1:2

28 Enis Fetai 1:1

26 Hamza Bektik 0:1

Details

Sichere dir bis zu 100€ als Freiwette und wette auf deine Lieblingssportarten.