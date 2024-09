Union Thalheim feiert gegen Aufsteiger klaren Heimsieg

In einem Duell der Bezirksliga Süd konnte die Union Thalheim einen beeindruckenden 3:0-Sieg gegen die Union Adlwang feiern. Das Team aus Thalheim zeigte von Anfang an eine starke Leistung und ließ den Gästen nur wenige Chancen. Die Tore fielen bereits in der ersten Halbzeit und besiegelten das Schicksal des Aufsteigers.

Starker Beginn der Hausherren

Die Partie begann mit hohem Tempo, und die Union setzte die ersten Akzente. Bereits in der sechsten Minute hatten die Hausherren ihre erste große Chance, als Milojevic nach einem Eckball das Spielgerät an die Stange lenkte. Die Adlwanger konnten zunächst aufatmen.

Nach einer Ecke in der 17. Minute brannte es erneut lichterloh im Strafraum der Gäste, doch Zeilinger konnte den Ball mit einer starken Grätsche klären. In der 23. Minute nahmen sich die Spieler eine Trinkpause, um kurz durchzuatmen. Die Union Thalheim zeigte weiterhin eine starke Präsenz auf dem Platz.

In der 31. Minute kamen die Adlwanger fast zu einem kuriosen Tor, als Kuster bei einem Klärversuch aus der eigenen Hälfte das Tor nur knapp verfehlte. Doch Thalheim ließ sich nicht beirren und setzte das druckvolles Spiel fort.

Messe ist gelesen

Die Bemühungen der Thalheimer zahlten sich schließlich in der 35. Minute aus, als Ramadani einen missratenen Rückpass der Adlwanger Abwehr abfing, den Torhüter umkurvte und den Ball ins leere Tor schob. Nur wenige Minuten später erhöhte Hattinger nach einer Hereingabe per Volley-Schuss auf 2:0. Kurz vor der Halbzeitpause bekamen die Thalheimer noch einen Elfmeter zugesprochen, den Ramadani mit einem gekonnten Lupfer in die Mitte verwandelte. So ging es mit einem komfortablen 3:0 in die Pause.

Chancenarme zweite Halbzeit

Nach dem Wiederanpfiff zeigten sich die Adlwanger bemüht, das Spiel noch zu drehen. In der 54. Minute hatten sie ihre beste Chance, als Holzinger nach einer Freistoßflanke zum Abschluss kam, der Ball jedoch knapp am Tor vorbeiging. Trotz dieser Bemühungen blieben die großen Chancen für die Gäste aus.

Die Union Thalheim dominierte weiterhin das Spielgeschehen. In der 64. Minute entwischte Hattinger der Abwehr der Adlwanger, konnte jedoch nicht verwerten. Die Gastgeber blieben gefährlich, und in der 76. Minute musste Muralter erneut eingreifen, um einen Schuss von Krajina zur Ecke zu lenken.

Auch in der Schlussphase ließ die Union Thalheim nicht nach. Kajic kam in der 83. Minute im Strafraum zum Abschluss, doch Muralter war wieder zur Stelle. In der 88. Minute setzte Hattinger nach einem Pass von Ramadani den Ball neben das Tor, nachdem er Muralter umkurvt hatte. Schließlich endete das Spiel nach 95 Minuten mit einem verdienten 3:0-Sieg für die Union Thalheim.