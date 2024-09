5:0! ASKÖ Ohlsdorf fertigt SPG Windischgarsten/Spital ab

Die ASKÖ Ohlsdorf konnte in der Bezirksliga Süd in einem überzeugenden Spiel gegen die SPG Windischgarsten/Spital einen deutlichen 5:0-Sieg feiern. Bereits in der ersten Halbzeit legten die Ohlsdorfer mit vier Treffern den Grundstein für den Erfolg und ließen den Gästen keine Chance, ins Spiel zu finden. In der zweiten Halbzeit sorgte Markus Holzinger mit seinem zweiten Tor für den Schlusspunkt.

Früher Ohlsdorfer Doppelschlag

Das Spiel begann mit einem Angriff der Gäste, der jedoch von der Ohlsdorfer Abwehr geklärt wurde. Schon früh übernahmen die Hausherren die Kontrolle. In der 12. Minute fiel der erste Treffer: Dominik Gavric erzielte das 1:0 nach einem Eckball von rechts. Die Ohlsdorfer erhöhten den Druck und ließen den Gästen kaum Luft zum Atmen. In der 15. Minute war es dann Daniel Lexl, der nach einer tollen Flanke von rechts per Kopf das 2:0 erzielte.

Die Gäste fanden kaum ins Spiel und hatten große Mühe, die Angriffe der Ohlsdorfer zu verteidigen. In der 21. Minute wurde dies deutlich, als die SPG unter enormem Druck stand. Weitere Chancen der Hausherren folgten, doch erst in der 31. Minute konnte Tim Rauscher mit einem tollen Distanzschuss aus etwa 15 Metern das 3:0 erzielen. Nur zwei Minuten später war es Markus Holzinger, der nach einem Zuspiel von Adnan Hodzic auf 4:0 erhöhte.

Die SPG bemühte sich, in das Spiel zu kommen, hatte aber wenig Erfolg. In der 39. Minute versuchte Weber, Sebastian Stummer in Szene zu setzen, doch seine Flanke wurde abgeblockt. Kurz vor der Halbzeit hatte Markus Holzinger eine weitere Chance, doch Gästetorhüter Toth konnte den Schuss zur Ecke klären. Mit einem klaren 4:0 ging es in die Pause.

Hausherren bleiben am Drücker

Die zweite Halbzeit begann ähnlich wie die erste, mit einer dominanten Leistung der ASKÖ. Bereits in der 52. Minute machte Markus Holzinger mit seinem zweiten Treffer das 5:0 perfekt. Der Torhüter der Gäste, Toth, konnte in der 57. Minute ein weiteres Tor von Hodzic verhindern, doch die Ohlsdorfer blieben weiterhin gefährlich.

In der Folgezeit hatten die Ohlsdorfer mehrere Chancen, den Vorsprung weiter auszubauen. In der 62. Minute knallte Lexl den Ball an die Latte, und in der 65. Minute scheiterte er erneut an Torhüter Toth. Die Gäste versuchten ihr Glück mit Distanzschüssen, wie in der 78. Minute durch Andreas Gösweiner, doch ohne Erfolg.

Die Ohlsdorfer blieben bis zum Schluss die tonangebende Mannschaft. Ein guter Angriff von rechts durch Auinger in der 90. Minute ging über Freund und Feind hinweg. In der letzten Spielminute zeigte die Ohlsdorfer Abwehr nochmals ihre Stärke, als sie einen Angriff der Gäste zur Ecke klärte. Mit dem Schlusspfiff endete das Spiel 5:0 zugunsten der ASKÖ Ohlsdorf.

Erstellt von Live-Ticker-Reporter Karl Reisenbichler (4010 Bonuspunkte)

Bezirksliga Süd: Ohlsdorf : Windischgarsten/Spital - 5:0 (4:0)

50 Markus Holzinger 5:0

31 Markus Holzinger 4:0

29 Tim Rauscher 3:0

13 Daniel Lexl 2:0

10 Dominik Gavric 1:0

Dieser Spielbericht wurde von Live-Ticker-Reporter Karl Reisenbichler mit KI-Unterstützung erstellt und von Ligaportal bearbeitet bzw. freigegeben.