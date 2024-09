UVB Vöcklamarkt Juniors triumphieren über Union Eberstalzell mit 3:1

Details Samstag, 07. September 2024 20:48

Im Duell der Bezirksliga Süd setzten sich die UVB Vöcklamarkt Juniors mit einem überzeugenden 3:1-Sieg gegen Union Eberstalzell durch. In einer Partie, die von vielen Torszenen und engagiertem Spiel beider Teams geprägt war, bewiesen die Vöcklamarkter ihre Überlegenheit. Der Sieg bringt auch wichtige Punkte für die Gastgeber.

Erste Halbzeit: Frühe Führung durch Dion Krasniqi

Schon früh in der Begegnung zeigte sich die offensive Ausrichtung der Vöcklamarkter. Nach 27 Minuten gab es eine kurze Trinkpause, da die Temperaturen auf dem Platz eine Erfrischung notwendig machten. Bis zu diesem Zeitpunkt war das Spiel relativ ausgeglichen, beide Mannschaften zeigten sich engagiert, ohne jedoch die entscheidenden Akzente setzen zu können.

Die Wende kam in der 29. Minute: Dion Krasniqi, die Nummer 9 der UVB Vöcklamarkt Juniors, traf zum 1:0 und brachte sein Team in Führung. Die Fans der Vöcklamarkter jubelten, und der Treffer schien den Gastgebern zusätzlichen Auftrieb zu geben. Eberstalzell versuchte, schnell zu antworten, doch die Abwehr der UVB Vöcklamarkt Juniors stand sicher und ließ keine gefährlichen Situationen zu. Mit der knappen, aber verdienten Führung für Vöcklamarkt ging es in die Halbzeitpause.

Zweite Halbzeit: Entscheidung durch Weberstorfer und Rauer

Nach dem Wiederanpfiff setzten die UVB Vöcklamarkt Juniors ihren offensiven Kurs fort. Bereits in der 48. Minute erhöhte Michael Weberstorfer auf 2:0. Dieser Treffer war ein harter Schlag für Union Eberstalzell, die nun verstärkt in die Offensive gehen mussten, um noch eine Chance auf den Ausgleich zu haben.

In der 64. Minute bot sich Vöcklamarkt eine gefährliche Freistoßposition, doch die Gelegenheit blieb ungenutzt. Das Spiel blieb spannend, und die Eberstalzeller kämpften weiter, um ins Spiel zurückzufinden. Ihre Mühen wurden schließlich in der 86. Minute belohnt, als Franz Michael Karlsberger zum 2:1 traf. Dieser Anschlusstreffer brachte neue Hoffnung für die Gäste, die nun alles auf eine Karte setzten.

Doch die UVB Vöcklamarkt Juniors ließen sich nicht beirren. In der Nachspielzeit, die auf fünf Minuten angesetzt war, machten sie den Sack endgültig zu. Lukas Rauer erzielte in der 90. Minute das entscheidende 3:1. Damit war das Spiel endgültig entschieden, und die Gastgeber durften ihren verdienten Sieg feiern.

Die Partie endete nach 94 Minuten mit einem klaren 3:1-Erfolg für die UVB Vöcklamarkt Juniors. Die Fans der Gastgeber konnten zufrieden nach Hause gehen, während Union Eberstalzell die nächste Gelegenheit suchen muss, um Punkte zu sammeln.

Stimme zum Spiel:

Ermal Dervishi ( Trainer UVB Vöcklamarkt Juniors):

" Wir waren heute eine relative junge Mannschaft und waren über weite Strecken das Team, welches versuchte, viel Ballbesitz zu haben. In der ersten Hälfte haben wir auch sehr wenig zugelassen und nach vorne gespielt. Nach den beiden Toren haben sich die jungen Kicker ein bisschen in Sicherheit gewogen und die Gäste haben den Anschlusstreffer erzielt. Unterm Strich geht der Sieg in Ordnung. Doch über die neunzig Minuten hinweg haben wir einige Chancen auch liegengelassen. Dabei müssen wir uns noch verbessern. Aber meines Erachtens haben wir das taktisch und spielerisch heute sehr gut gemacht."

Bezirksliga Süd: Vöcklamarkt Jrs. : Eberstalzell - 3:1 (1:0)

93 Lukas Rauer 3:1

86 Franz Michael Karlsberger 2:1

48 Michael Weberstorfer 2:0

29 Dion Krasniqi 1:0

