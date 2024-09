Union Mondsee Juniors triumphieren gegen SV Hohenzell

Details Samstag, 07. September 2024 22:30

In der vierten Runde der Bezirksliga Süd (OÖ) setzten sich die Union Mondsee Juniors am Ende mit 2:0 gegen den SV Hohenzell durch. Die Partie blieb lange Zeit torlos, bevor Nico Feusthuber in den letzten Minuten zweimal zuschlug und das Spiel zugunsten der Mondseer entschied. Trotz einer kämpferischen Leistung der Hohenzeller mussten sie sich letztlich geschlagen geben.

Erste Halbzeit: Chancen bleiben ungenutzt

Mit dem Anpfiff entwickelte sich ein umkämpftes Spiel, bei dem beide Mannschaften bemüht waren, die Kontrolle zu übernehmen. Die Union Mondsee Juniors und der SV Hohenzell neutralisierten sich weitgehend im Mittelfeld, wodurch klare Torchancen zunächst Mangelware blieben. Die Hohenzeller zeigten sich jedoch in der Defensive gut organisiert und ließen den Mondseern wenig Raum zur Entfaltung.

Erst gegen Ende der ersten Halbzeit kam es zu einem aufregenden Moment, als die Hohenzeller dem Führungstreffer ganz nah waren. In der 44. Minute traf Seidl nach einem beeindruckenden Stangler nur die Stange. Ein Raunen ging durch die Zuschauerreihen, doch der Ball wollte einfach nicht ins Netz. Somit ging es mit einem 0:0 in die Halbzeitpause.

Zweite Halbzeit: Feusthuber wird zum Matchwinner

Nach dem Seitenwechsel änderte sich das Bild zunächst kaum. Beide Teams kämpften weiter um jeden Ball, doch echte Torgefahr blieb auf beiden Seiten rar. Die Mondseer versuchten, das Spiel zu machen, während die Hohenzeller auf Konterchancen lauerten. Die Zeit lief, und es schien, als könnte sich keine der beiden Mannschaften entscheidend durchsetzen.

Doch dann kam die 86. Minute: Aus dem sprichwörtlichen Nichts gelang Nico Feusthuber der erlösende Treffer für die Union Mondsee Juniors. Ein Ballverlust der Hohenzeller wurde gnadenlos ausgenutzt, und Feusthuber netzte eiskalt ein. Das 1:0 für die Mondseer war ein harter Schlag für die Gäste, die bis dahin gut mitgehalten hatten.

Der Schock saß tief bei den Hohenzellern, und nur vier Minuten später setzte erneut Feusthuber den Schlusspunkt. Ein Fehlpass von Murauer eröffnete dem Mondseer Angreifer eine perfekte Gelegenheit, und er ließ sich nicht zweimal bitten. Alleine aufs Tor zulaufend, verwandelte Feusthuber souverän zum 2:0-Endstand.

Damit endete das Spiel mit einem verdienten Sieg für die Union Mondsee Juniors, die in den letzten Minuten ihre Chancen eiskalt nutzten. Während die Hohenzeller insbesondere in der ersten Halbzeit einige gute Möglichkeiten hatten, fehlte ihnen am Ende das Glück und die Durchschlagskraft, um das Spiel für sich zu entscheiden.

Stimme zum Spiel:

Nemanja Asanovic ( Trainer Union Mondsee Juniors):

" Wir wussten, dass Hohenzell kämpferisch und läuferisch eine sehr gute Mannschaft ist. Die erste Hälfte war nicht schön zum Anschauen. Es gab viele Zweikämpfe in der Mitte des Feldes und viele lange Bälle. Nachdem der Gegner zu Beginn des zweiten Abschnitts besser und präsenter war, reagierten wir und versuchten, mit Einwechslungen etwas zu ändern. Das hat sich am Ende auch gelohnt und haben durch zwei Tore am Schluss gewonnen. Mit der eigenen Leistung können wir zufrieden sein, auch weil es bei diesen heißen Temperaturen nicht leicht zu spielen ist. Wir haben erneut Wille sowie Charakter gezeigt und spät getroffen."

Bezirksliga Süd: Mondsee Juniors : Hohenzell - 2:0 (0:0)

92 Nico Feusthuber 2:0

86 Nico Feusthuber 1:0

