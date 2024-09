Spannung bis zur letzten Minute: FC Attnang triumphiert über SV Eberschwang

Details Samstag, 07. September 2024 22:53

Im vierten Spiel der Bezirksliga Süd (OÖ) traf der FC Attnang auf den SV Eberschwang. Beide Teams lieferten sich ein hart umkämpftes Duell, das erst in den letzten Minuten entschieden wurde. Trotz zahlreicher Chancen auf beiden Seiten konnte sich am Ende der FC Attnang durchsetzen und einen knappen 1:0-Sieg einfahren. Das goldene Tor erzielte Fatmir Morina in der 89. Minute, was den Sieg für die Attnanger sicherte.

Chancenreiche erste Halbzeit ohne Treffer

Gleich zu Beginn der Partie waren beide Mannschaften hellwach. Bereits in der 9. Minute musste der Attnanger Torhüter Bauer in höchster Not retten, als die Gäste ihre erste Chance hatten. Kurz darauf kamen die Attnanger selbst zu ihrer ersten Topchance, aber Lukas Trieb scheiterte knapp (13. Minute). Attnang blieb in der Offensive und drängte auf den Führungstreffer, doch auch Tormann Manetsgruber von Eberschwang zeigte seine Klasse und vereitelte mehrere Chancen, darunter einen gefährlichen Ball in die Mitte und einen Schuss von Hamza Bektik aus der Distanz .

Die Partie blieb weiterhin spannend und intensiv. In der 28. Minute rettete Bauer erneut stark und hielt die Attnanger im Spiel. Attnang blieb weiter am Drücker, und Oberansmayr hatte nach einem Freistoß eine große Möglichkeit, doch auch hier war Manetsgruber zur Stelle (35. Minute). Der erste Durchgang endete torlos, doch beide Teams hatten gezeigt, dass sie in der Lage waren, gefährliche Akzente zu setzen.

Spannende Schlussphase mit glücklichem Ende für Attnang

In der zweiten Halbzeit setzte sich das Bild der ersten fort. Schon kurz nach Wiederanpfiff hatte Oberansmayr eine riesige Möglichkeit aus der Distanz, doch Manetsgruber konnte erneut glänzen (47. Minute). Attnang blieb das spielbestimmende Team, doch der Eberschwanger Keeper hielt seine Mannschaft mit Paraden wie nach einem Volley von Oberperfler weiterhin im Spiel.

Die Partie nahm nun zunehmend an Dramatik zu. In der 56. Minute setzte Trieb den gegnerischen Torhüter Manetsgruber unter Druck, konnte aber nur eine Ecke herausholen. Der FC Attnang vergab weiterhin Chance um Chance, und es schien, als könnte sich dies rächen. Doch in der 89. Minute kam schließlich die Erlösung: Fatmir Morina startete einen schnellen Lauf in den Strafraum, schnappte sich den Ball vor dem Gegenspieler, umkurvte Torwart Manetsgruber und schob den Ball sicher zum 1:0 ein. Ein starkes Solo und die verdiente Führung für die Attnanger.

SV Eberschwang versuchte in der verbleibenden Zeit noch einmal alles, um den Ausgleich zu erzielen, aber die Zeit reichte nicht mehr aus. Nach drei Minuten Nachspielzeit endete das Spiel mit einem knappen, aber verdienten 1:0-Sieg für den FC Attnang.

Der FC Attnang hat sich mit diesem Erfolg wichtige drei Punkte gesichert und kann zufrieden auf eine starke Teamleistung zurückblicken. SV Eberschwang zeigte ebenfalls eine kämpferische Leistung, blieb aber letztlich ohne zählbaren Erfolg. Die Zuschauer erlebten ein spannendes und intensives Spiel, das bis zur letzten Minute offen war.

Stimme zum Spiel:

Benjamin Troppmair ( Trainer FC Attnang):

" Es war der erwartet schwere und robuste Gegner. In der ersten Hälfte hatten wir die eine oder andere Chance, doch nie richtig zwingende Möglichkeiten. Es gab sehr viele Standards, viele Zweikämpfe und viele Fouls. Wir sind dann gut aus der Kabine gekommen, doch der gegnerische Keeper parierte oftmals sehr stark. Es hat in der Folge nach einem klassischem 0:0 ausgesehen, welches sicher gerecht gewesen wäre. Den Unterschied haben heute die Einwechslungsspieler gemacht. Alle brachten neuen Schwung in die Partie. Letztendlich waren wir das eine Tor glücklicher. Wir sind hochzufrieden mit unserer Leistung und sind froh, dass wir erneut einen 3-er geholt haben."

Bezirksliga Süd: FC Attnang : Eberschwang - 1:0 (0:0)

89 Fatmir Morina 1:0

