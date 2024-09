Überzeugender Heimsieg für St. Marienkirchen/Wallern 1b gegen Allhaming/Weißkirchen 1b

Details Sonntag, 08. September 2024 10:14

Die St. Marienkirchen/Wallern 1b haben einen verdienten 3:0-Heimsieg gegen die Allhaming/Weißkirchen 1b eingefahren. Die Trattnachtaler dominierten das Spiel über weite Strecken und nutzten ihre Chancen effizient. Trotz einiger guter Ansätze der Gäste aus Allhaming/Weißkirchen konnten diese keinen Treffer erzielen und mussten sich letztlich geschlagen geben. Die Tore für die Heimmannschaft erzielten Michael Eichinger, Tobias Hochreiter und Medi Sulimani.

Frühe Chancen und ein entscheidendes Tor kurz vor der Halbzeit

Nach einem pünktlichen Anpfiff entwickelte sich die Partie zunächst ausgeglichen, wobei die ersten nennenswerten Aktionen den Gästen aus Allhaming/Weißkirchen gehörten. In der 15. Minute hatten sie ihre erste gute Möglichkeit, als Severin Kreilhuber nach einem Einwurf von Lukas Mayrhofer den Ball zwar gut traf, aber über das Tor setzte. Weitere Chancen folgten in der 21. Minute, als man nach einem schnellen Lauf von Moritz Eiber zum Abschluss kam, jedoch am Torhüter der Heimischen scheiterte.

Erst in der 24. Minute erhöhte die Heimtruppe aus St. Marienkirchen/Wallern das Tempo und wurde gefährlicher. Ein gefährlicher Freistoß in der 26. Minute konnte jedoch von den Gästen vereitelt werden. Das Spiel plätscherte danach etwas vor sich hin, bis sich die Trattnachtaler kurz vor der Halbzeit belohnten. In der 45. Minute erzielte Michael Eichinger nach einem schönen Pass und zwei schnellen Schritten das 1:0 für St. Marienkirchen/Wallern. Die Gäste konnten den Ball nicht aus der Gefahrenzone bringen, was prompt bestraft wurde.

Die Entscheidung in der zweiten Halbzeit

Mit einem knappen Vorsprung von 1:0 ging es in die Pause, doch die Gastgeber kamen gut aus der Kabine. Bereits in der 52. Minute erhöhte Tobias Hochreiter nach einem gelungenen Angriff auf 2:0 für die St. Marienkirchen/Wallern 1b. Nur fünf Minuten später folgte ein weiterer Sturmlauf der Trattnachtaler, der jedoch vom Schiedsrichter wegen Abseitsstellung zurückgepfiffen wurde.

In der 57. Minute machte Medi Sulimani mit dem 3:0 endgültig den Deckel drauf. Die Gäste fanden in dieser Phase kein Mittel mehr gegen die Heimelf und konnten auch keine nennenswerten Akzente mehr setzen. Zwar wurde das Spiel noch einige Zeit fortgesetzt, doch große Höhepunkte blieben aus.

Als das Spiel in der 90. Minute abgepfiffen wurde, stand ein verdienter 3:0-Sieg der St. Marienkirchen/Wallern 1b fest. Die Heimelf zeigte eine brutale Chancenauswertung und entschied die Partie klar für sich. Für die Gäste bleibt nur die Hoffnung, im nächsten Aufeinandertreffen besser abzuschneiden.

Stimme zum Spiel:

Kevin Kofler ( Trainer St.Marienkirchen/Wallern 1b):

" Der Gegner ist sehr defensiv und kompakt gestanden. Wir haben uns schwer getan, ins Spiel zu finden. Doch wir haben das Match durch unseren vielen Ballbesitz bestimmt. Allhaming kam auch zu der einen oder anderen Chance, wo wir sicher Glück hatten, dass sie keinen Treffer machten. Wir haben dann zum besten Zeitpunkt, kurz vor der Pause, das Führungstor erzielt. Wir sind sehr gut aus der Kabine gekommen und haben dominiert. Der Sieg war auch in der Höhe verdient, da der Gegner keine Akzente mehr setzen konnte und wir noch einige Chancen hatten. Wenn man in vier Spielen nur einen Gegentreffer kassiert, kann man nur mehr als zufrieden sein."

Bezirksliga Süd: St. Marienk./Wallern 1b : Allh./Weißk. 1b - 3:0 (1:0)

57 Medi Sulimani 3:0

52 Tobias Hochreiter 2:0

45 Michael Eichinger 1:0

