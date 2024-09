SV Pichl siegt knapp gegen Union Schlierbach in spannender Partie

Details Sonntag, 08. September 2024 20:33

In der vierten Runde der Bezirksliga Süd konnte sich der SV Pichl mit einem 2:1-Auswärtssieg gegen die Union Schlierbach durchsetzen. Bereits früh in der Partie ging Pichl in Führung, doch die Gastgeber kämpften sich zurück und erzielten den Ausgleich. Am Ende entschied ein spätes Tor die Begegnung zugunsten der Gäste.

Frühe Führung für die Gäste

Von Beginn an entwickelte sich ein intensives Spiel zwischen der Union Schlierbach und dem SV Pichl. Bereits in der zweiten Minute gelang den Gästen ein perfekter Start. Simon Alexander Korntner erzielte nach einer gelungenen Kombination das 0:1 für Pichl. Dies setzte die Gastgeber unter Druck, die in der Folgezeit bemüht waren, den frühen Rückstand auszugleichen.

In der vierten Minute hätte Pichl fast nachgelegt, doch der Schuss der Gäste ging über das Tor. Die Schlierbacher taten sich schwer, ins Spiel zu finden und mussten immer wieder die gefährlichen Angriffe der Pichler abwehren. In der 21. Minute hatte Pichl erneut eine gute Möglichkeit, doch auch dieser Ball verfehlte das Ziel.

Nach einer kurzen Trinkpause in der 25. Minute nahm das Spiel wieder Fahrt auf. Kurz vor der Halbzeit hätte es beinahe ein Eigentor der Schlierbacher gegeben, als ein verunglückter Rückpass für große Aufregung sorgte. Glücklicherweise ging der Ball knapp am Tor vorbei. Pichl blieb weiterhin am Drücker, doch bis zur Pause konnten sie keine weiteren Treffer erzielen, sodass es mit 0:1 in die Kabinen ging.

Ausgleich und Entscheidung in der Schlussphase

Nach dem Seitenwechsel kamen die Schlierbacher besser ins Spiel. Doch zunächst waren es die Gäste, die in der 53. Minute eine weitere Gelegenheit hatten, das Ergebnis zu erhöhen. Der Schuss ging jedoch über das Tor. Auch in der 62. Minute gab es eine Chance für Pichl, doch erneut verfehlten sie das Ziel.

Die Gastgeber steigerten sich nun zusehends und belohnten sich in der 62. Minute mit dem Ausgleich. Simon Weiss nutzte eine Unachtsamkeit der Pichler Abwehr und traf zum 1:1. Das Spiel war wieder völlig offen und die Union Schlierbach schöpfte neue Hoffnung, das Spiel noch komplett zu drehen.

Pichl ließ sich vom Ausgleich jedoch nicht entmutigen und drängte weiter auf den Siegtreffer. In der 68. Minute verfehlten sie erneut knapp das Tor. Kurz vor Schluss gab es in der 87. Minute eine entscheidende Szene, als die Gäste einen Elfmeter zugesprochen bekamen. Die Spannung stieg, doch der Elfmeter wurde nicht genutzt.

In der Nachspielzeit zeigte Pichl dann doch noch ihre Qualität. Muris Midzic erzielte in der 90. Minute per Elfmeter das 1:2 für die Gäste. Die Union Schlierbach hatte zwar noch eine Möglichkeit zum Ausgleich, doch der Ball ging neben das Tor. Nach fünf Minuten Nachspielzeit endete die Partie mit einem knappen 1:2-Auswärtssieg für den SV Pichl.

Stimme zum Spiel:

Firzet Hadzic ( Trainer SV Pichl):

"Wir haben gewusst, dass es heute nicht einfach wird. Schlierbach braucht Punkte und ist zudem sehr schwer zu bespielen. Sie agieren viel mit langen Bällen und haben vorne große Spieler. Wir haben versucht, sie von der ersten Minute weg unter Druck zu setzen. Wir haben einen super Start hingelegt und gleich getroffen. Danach hatten wir auch noch einige Chancen. Wir haben das Spiel bis dato kontrolliert. In der Kabine habe ich gesagt, dass wir nicht nachlassen dürfen, da 0:1 ein gefährliches Ergebnis ist. Nach dem Ausgleich brauchten wir einige Minuten, um es realisieren. Wir probierten, weiter nach vorne zu spielen. Durch den erneuten Führungstreffer haben wir uns dann zurückgezogen und den Sieg über die Bühne gebracht. Wir haben unser Ziel erreicht. Nächstes Spiel wollen wir nachlegen. "

Bezirksliga Süd: Schlierbach : SV Pichl - 1:2 (0:1)

90 Muris Midzic 1:2

62 Simon Weiss 1:1

2 Simon Alexander Korntner 0:1

Details

Sichere dir bis zu 100€ als Freiwette und wette auf deine Lieblingssportarten.