Allhaming/Weißkirchen 1b dominiert Vöcklamarkt Juniors mit 4:1

Im Nachholspiel der fünften Runde der Bezirksliga Süd (OÖ) zwischen der SPG Allhaming/Weißkirchen 1b und den UVB Oberbank Vöcklamarkt Juniors setzte sich die Heim-Mannschaft klar mit 4:1 durch. Mit präzisen Toren und einer geschlossenen Mannschaftsleistung konnte Allhaming/Weißkirchen 1b einen souveränen Sieg einfahren.

Erste Halbzeit: Frühe Führung und disziplinarische Probleme

Gleich zu Beginn entwickelte sich ein dynamisches Spiel. Nach einigen abtastenden Minuten, in denen beide Mannschaften versuchten, die Kontrolle zu übernehmen, kam es in der 29. Minute zur ersten entscheidenden Szene. Enis Fetai von Allhaming/Weißkirchen 1b erzielte das 1:0 durch einen direkten Freistoß, der präzise ins Netz ging und den Torwart der Vöcklamarkt Juniors chancenlos ließ. Die Heim-Mannschaft setzte nach und erhöhte noch vor der Halbzeitpause auf 2:0. Lukas Mayrhofer war der Torschütze in der 44. Minute und belohnte damit die engagierte Leistung seines Teams.

Zweite Halbzeit: Fortsetzung der Dominanz und Ehrentreffer

In der zweiten Halbzeit behielt Allhaming/Weißkirchen 1b die Oberhand und setzte ihren Offensivdrang konsequent fort. Schon in der 50. Minute gelang Lukas Mayrhofer sein zweites Tor des Abends, wodurch die Führung auf 3:0 ausgebaut wurde. Dies schien die Moral der Vöcklamarkt Juniors weiter zu schwächen.

Die Schwierigkeiten der Gäste setzten sich fort, als in der 68. Minute die Gelb-Rote Karte für Roland Krempler . gezeigt wurde. Damit mussten die Gäste das Spiel mit nur zehn Spielern fortsetzen, was die Aufgabe, den Rückstand aufzuholen, noch schwieriger machte. Trotz dieser Widrigkeiten gelang Dion Krasniqi in der 87. Minute der Ehrentreffer für die Vöcklamarkt Juniors, der den Spielstand auf 3:1 verkürzte. Allerdings blieb es dabei, dass Allhaming/Weißkirchen 1b die dominierende Mannschaft war.

Den Schlusspunkt der Partie setzte Moritz Eiber, der in der dritten Minute der Nachspielzeit den 4:1-Endstand für Allhaming/Weißkirchen 1b erzielte. Dieser Treffer besiegelte den hochverdienten Sieg der Heimmannschaft und unterstrich die Überlegenheit der Allhaming/Weißkirchen 1b an diesem Abend. Kurz darauf, nach insgesamt 95 Minuten Spielzeit, pfiff der Schiedsrichter die Partie ab.

Bezirksliga Süd: Allh./Weißk. 1b : Vöcklamarkt Jrs. - 4:1 (2:0)

93 Moritz Eiber 4:1

87 Dion Krasniqi 3:1

50 Lukas Mayrhofer 3:0

44 Lukas Mayrhofer 2:0

29 Enis Fetai 1:0

