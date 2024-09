Spätes Tor beschert SPG Windischgarsten/Spital Auswärtssieg gegen Pichl

In einem aufregenden und hart umkämpften Spiel in der Bezirksliga Süd zwischen dem SV Pichl und der SPG Windischgarsten/Spital konnte sich das Auswärtsteam mit 2:1 durchsetzen. Das Spiel war geprägt von zahlreichen Chancen und intensiven Zweikämpfen, wobei die Entscheidung erst in der Schlussphase fiel.

Hausherren mit Start nach Maß

Die Partie begann mit einem Paukenschlag für den SV Pichl. Bereits in der 7. Minute konnte Simon Korntner die Pichler durch einen präzisen Distanzschuss aus 16 Metern mit 1:0 in Führung bringen. Der frühe Treffer schien die Gastgeber zu beflügeln. Die Pichler erarbeiteten sich in den folgenden Minuten mehrere Chancen, doch die Gästeabwehr konnte Schlimmeres verhindern.

In der 10. Minute hatten die Pichler nach einem Eckball eine weitere Möglichkeit, die jedoch ungenutzt blieb. Auf der anderen Seite zeigten auch die Windischgarstner Angriffsbemühungen. In der 12. Minute schoss Lugmayr den Ball knapp am langen Eck vorbei. Weitere Chancen folgten, und es war schließlich Jürgen Gressenbauer, der in der 19. Minute nach einem Getümmel im Strafraum den Ausgleich für die SPG erzielen konnte.

Späte Entscheidung

Mit dem Halbzeitstand von 1:1 gingen die Teams in die Kabinen. Die Zuschauer hofften auf eine ebenso spannende zweite Halbzeit, und sie wurden nicht enttäuscht. In den ersten Minuten der zweiten Hälfte hatten beide Teams gute Möglichkeiten. So köpfelte ein Pichler Angreifer in der 50. Minute nach einem Freistoß nur knapp am Tor vorbei. Auf der anderen Seite war es Weber, der sich durch die Abwehr der Pichler tankte und einen Eckball herausholte.

Im weiteren Verlauf der zweiten Halbzeit war das Spiel weiterhin offen und auf beiden Seiten gab es gute Chancen. Ein Highlight war die 60. Minute, als Rensil Husic alleine vor dem Pichler Tor auftauchte, der Torhüter jedoch klären konnte. Nur sechs Minuten später hatten die Pichler erneut eine gute Möglichkeit nach einem Freistoß, der jedoch an Freund und Feind vorbei ging.

Die entscheidende Szene ereignete sich schließlich in der 78. Minute. Nach einem Freistoß von Husic konnten die Pichler den Ball nur zu einem Eckball klären. Diesen Eckball verwandelte Florian Wankmüller per Kopf zum 2:1 für Windischgarsten/Spital. Die Pichler versuchten in den letzten Minuten alles, um den Ausgleich zu erzielen, doch die Gästeabwehr stand sicher. Ein Freistoß in der 84. Minute brachte nichts Zählbares ein. Mit dem Schlusspfiff nach 93 Minuten stand das Ergebnis fest: Die SPG Windischgarsten/Spital siegte mit 2:1. Dieses hart umkämpfte Spiel bot den Zuschauern in Pichl spannende Unterhaltung.

Erstellt von Live-Ticker-Reporter Karl Reisenbichler (4060 Bonuspunkte)

Dieser Spielbericht wurde von Live-Ticker-Reporter Karl Reisenbichler mit KI-Unterstützung erstellt und von Ligaportal bearbeitet bzw. freigegeben.