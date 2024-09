Union Thalheim triumphiert mit überzeugendem 4:0 gegen Allhaming/Weißkirchen 1b

Details Samstag, 21. September 2024 20:37

Union Thalheim hat in der 6. Runde der Bezirksliga Süd (OÖ) ein deutliches Zeichen gesetzt. Die Thalheimer dominierten das Spiel gegen Allhaming/Weißkirchen 1b von Beginn an und fuhren einen souveränen 4:0-Heimsieg ein. Die Treffer von Jordan Hattinger, David Mayr, Simon Ness und Albin Ramadani besiegelten den klaren Erfolg der Heimmannschaft.

Starke erste Halbzeit von Union Thalheim

Bereits in der ersten Minute machten die Gastgeber ihren Siegeswillen deutlich. Daniel Hoffer kam früh zu einem Abschluss, konnte jedoch den gegnerischen Keeper nicht überwinden. Nur eine Minute später zeigte Albin Ramadani seine Freistoßkünste, doch der Torhüter von Allhaming/Weißkirchen konnte den Ball gerade noch abwehren. Die ersten Minuten gehörten klar den Thalheimern, die Gäste hatten Schwierigkeiten, ins Spiel zu finden und kamen kaum in Ballbesitz.

In der 14. Minute belohnten sich die Thalheimer für ihren frühen Druck. Jordan Hattinger erzielte nach einer grandiosen Hereingabe das verdiente 1:0. Die Heimmannschaft setzte auch danach das Spiel fort und ließ den Gästen keine Zeit zum Durchatmen. Daniel Hoffer spielte in der 23. Minute einen super Pass in die Tiefe auf Jordan Hattinger, doch der Abschluss verfehlte das Tor knapp.

Das Spiel blieb in der Hand der Thalheimer, die in der 36. Minute ihre Führung weiter ausbauten. Jordan Hattinger köpfte nach einer Traumflanke von Albin Ramadani zum 2:0 ein, was die Dominanz der Heimmannschaft noch deutlicher machte. Trotz weiterer Bemühungen der Gäste konnten diese kaum Akzente setzen und gingen mit einem klaren Rückstand in die Pause.

Union Thalheim bleibt auch in der zweiten Halbzeit am Drücker

Nach der Halbzeitpause ging es im gleichen Tempo weiter. Die Thalheimer blieben die dominierende Mannschaft. In der 51. Minute gab ein ungewöhnliches Ereignis zu verzeichnen, als der Schiedsrichter aufgrund einer Verletzung ausgewechselt werden musste. Doch auch dieser Zwischenfall brachte die Heimmannschaft nicht aus dem Konzept.

Albin Ramadani zeigte sich in der 55. Minute erneut gefährlich, doch sein Lupfer wurde vom Torhüter zur Ecke pariert. In der 60. Minute erzielte Union Thalheim ein weiteres Tor, das jedoch nicht anerkannt wurde. Trotzdem blieben die Thalheimer am Drücker und setzten die Gäste weiter unter Druck.

Simon Ness, der in der zweiten Halbzeit eingewechselt wurde, erhöhte in der 74. Minute auf 3:0. Nur fünf Minuten später war es Albin Ramadani, der nach einem starken Dribbling den Ball gefühlvoll ins linke Kreuzeck setzte und somit den 4:0-Endstand besiegelte.

Daniel Hoffer hatte kurz darauf erneut die Chance, sich in die Torschützenliste einzutragen, doch sein Abschluss verfehlte das Ziel knapp. Allhaming/Weißkirchen fand in der gesamten Spielzeit kein Mittel gegen die überlegene Spielweise der Thalheimer und musste sich am Ende deutlich geschlagen geben.

Stimme zum Spiel:

Philipp Haslgruber ( Trainer Union Thalheim):

"Es war von der ersten Minute weg ein verdienter Sieg. Wir haben uns gleich zu Beginn der Partie einige sehr gute Chancen herausgespielt. Folgerichtig haben wir in der ersten Hälfte auch zwei Tore erzielt. Nach der Pause war es dann eindeutig. Der Gegner kam eigentlich zu keiner wirklichen Torchance und wir legten noch zwei Tore nach. Wir hätten auch noch mehrere Tore schießen können, aber in Summe war es ein verdienter Sieg. Weißkirchen 1b war auch personell ein bisschen angeschlagen, da ein paar Spieler auch unter der Woche für die Kampfmannschaft spielten."

Bezirksliga Süd: Thalheim : Allh./Weißk. 1b - 4:0 (2:0)

79 Albin Ramadani 4:0

74 Simon Ness 3:0

36 Jordan Hattinger 2:0

14 Jordan Hattinger 1:0

