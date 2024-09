St. Marienkirchen/Wallern 1b siegt nach Rückstand gegen SV Eberschwang

Details Samstag, 21. September 2024 21:12

In der sechsten Runde der Bezirksliga Süd konnte sich die St. Marienkirchen/Wallern 1b mit einem beeindruckenden 4:1-Erfolg gegen den SV Eberschwang durchsetzen. Die Zuschauer sahen ein packendes Spiel, in dem die Gastgeber nach einem frühen Rückstand die Partie noch drehten und am Ende deutlich gewannen. Besonders in der zweiten Halbzeit drehte die Mannschaft aus St. Marienkirchen/Wallern richtig auf und sicherte sich letztlich drei Punkte.

Früher Rückstand für die Hausherren

Die Partie begann mit einem Paukenschlag. Bereits in der dritten Spielminute konnte der SV Eberschwang in Führung gehen. Nach einem Traumpass von Rensch in den Strafraum der Trattnachtaler konnte der Torwart der Heimelf den Ball nur nach vorne klären. Horvath Gergö nutzte die Gelegenheit und brachte die Eberschwanger mit einem präzisen Schuss mit 1:0 in Führung. Ein denkbar schlechter Start für die Gastgeber, die nun einem frühen Rückstand hinterherlaufen mussten.

Die St. Marienkirchen/Wallern 1b versuchte nach dem Rückschlag, das Spiel zu kontrollieren und sich Chancen zu erarbeiten. Es dauerte jedoch bis zur 32. Minute, ehe der Ausgleich fiel. Lukas Schindler fasste sich ein Herz und traf mit einem sehenswerten Schuss zum 1:1. Dieser Treffer gab den Gastgebern merklich Auftrieb und brachte die notwendige Ruhe ins Spiel. Bis zur Halbzeit blieb es beim Unentschieden, obwohl beide Mannschaften noch weitere Gelegenheiten hatten.

St. Marienkirchen/Wallern 1b dominiert die zweite Halbzeit

Nach dem Wiederanpfiff zeigten die Trattnachtaler, dass sie fest entschlossen waren, das Spiel zu ihren Gunsten zu entscheiden. In der 48. Minute war es Tobias Hochreiter, der die Heimelf erstmals in Führung brachte. Mit einem platzierten Schuss ins rechte Eck ließ er dem Torwart der Gäste keine Chance und markierte das 2:1 für St. Marienkirchen/Wallern.

Die Eberschwanger versuchten, auf den erneuten Rückstand zu reagieren, konnten jedoch keine zwingenden Chancen herausspielen. Stattdessen bauten die Hausherren ihren Vorsprung weiter aus. In der 60. Minute war es Gabriel Litzlbauer, der das dritte Tor für St. Marienkirchen/Wallern erzielte. Nach einem schnellen Konter schloss er souverän ab und erhöhte auf 3:1. Die Gäste wirkten nun zunehmend verunsichert und konnten dem Druck der Hausherren kaum noch standhalten.

Den Schlusspunkt setzte Michael Eichinger in der 90. Minute. Nach einem weiteren schönen Spielzug der Heimelf traf er zum 4:1-Endstand. Mit diesem Treffer war die Partie endgültig entschieden und die St. Marienkirchen/Wallern 1b konnten einen verdienten Sieg feiern.

Die Partie endete nach 95 Minuten mit einem klaren 4:1-Erfolg für die Trattnachtaler. Die Gastgeber zeigten vor allem in der zweiten Halbzeit eine starke Leistung und sicherten sich drei Punkte in der Bezirksliga Süd.

Stimme zum Spiel:

Kevin Kofler ( Trainer St.Marienkirchen/Wallern 1b):

" Wir haben uns anfangs sehr schwer getan bzw. Eberschwang ist extrem körperbetont ins Spiel gegangen. Dadurch sind wir auch früh in Rückstand geraten. Zum Glück haben wir noch in der ersten Hälfte den Ausgleich gemacht. Nach der Pause sind wir perfekt in die Partie gestartet und haben gleich den Führungstreffer erzielt. In der Folge hatten wir mehr Spielanteile. Ich möchte auch größten Respekt und Lob an den gegnerischen Torhüter aussprechen, der großartige Paraden für die Bezirksliga zeigte. Nach dem 3:1 haben wir das Spiel wieder ein bisschen aus der Hand gegeben, aber mit dem letzten Treffer war der Sack dann zu. Es war ein verdienter Sieg."

Bezirksliga Süd: St. Marienk./Wallern 1b : Eberschwang - 4:1 (1:0)

94 Michael Eichinger 4:1

60 Gabriel Litzlbauer 3:1

48 Tobias Hochreiter 2:1

32 Lukas Schindler 1:1

3 Horvath Gergö 0:1

