FC Attnang triumphiert im Derby gegen UVB Vöcklamarkt Juniors mit 3:0

Im heiß erwarteten Derby der Bezirksliga Süd setzte sich der FC Attnang mit einem souveränen 3:0-Sieg gegen die UVB Vöcklamarkt Juniors durch. Während die Heimmannschaft wenig entgegenzusetzen hatte, brillierten die Gäste mit effektiven Spielzügen und einer starken Defensive. Der Matchwinner des Spiels war zweifellos Tibor Gabovda, der mit einem Doppelpack den Sieg für die Attnanger sicherte.

Frühe Führung durch Fallrückzieher

Bereits in der 27. Minute brachte Alexander Oberperfler den FC Attnang in Führung. Mit einem spektakulären Fallrückzieher ließ er dem Torhüter der UVB Vöcklamarkt Juniors keine Chance. Diese frühe Führung setzte die Vöcklamarkter unter Druck, die in der ersten Halbzeit kaum nennenswerte Chancen herausspielen konnten. Trotz einiger Freistöße und Ecken konnten die Vöcklamarkt Juniors die Defensive der Attnanger nicht überwinden.

In der ersten Hälfte gab es immer wieder Gelegenheiten für die Gäste, ihren Vorsprung auszubauen. Doch weder die Ecke in der 18. Minute noch die Chance in der 21. Minute führten zu weiteren Treffern. Die UVB Vöcklamarkt Juniors hatten ihre besten Momente bei Standardsituationen, die jedoch von den Gästen souverän verteidigt wurden. So ging es mit einer knappen 1:0-Führung für den FC Attnang in die Halbzeitpause.

Tibor Gabovda krönt starke Leistung

Nach dem Seitenwechsel drängte Attnang weiter auf den nächsten Treffer. In der 46. Minute vergaben sie jedoch eine aussichtsreiche Chance, was die UVB Vöcklamarkt Juniors kurzzeitig aufatmen ließ. Doch nur wenige Minuten später legten die Gäste nach: In der 57. Minute erhöhte Tibor Gabovda auf 2:0. Nach einem schnellen Angriff über die linke Seite vollendete er präzise und sorgte für beruhigte Gesichter bei den Attnangern.

Die Vöcklamarkt Juniors bemühten sich weiterhin, ins Spiel zurückzufinden, konnten aber ihre Chancen nicht nutzen. Ein weit über das Tor geschossener Ball in der 51. Minute unterstrich die Probleme der Hausherren im Abschluss. Auch ein Freistoß in der 75. Minute brachte nicht den erhofften Anschlusstreffer.

Stattdessen war es erneut Tibor Gabovda, der den Schlusspunkt setzte. In der 85. Minute traf er zum 3:0-Endstand und machte damit seinen Doppelpack perfekt. Die UVB Vöcklamarkt Juniors hatten dem nichts mehr entgegenzusetzen und mussten sich letztlich klar geschlagen geben.So endete das Spiel nach 90 Minuten mit einem verdienten 3:0-Sieg für den FC Attnang, die damit drei Punkte im Derby mitnehmen konnten.

Stimme zum Spiel:

Benjamin Troppmair ( Trainer FC Attnang):

" Es war der erwartet starke Gegner. 1b-Mannschaften sind immer jung, technisch versiert und spielerisch stark. Daher brauchten wir auch etwas Zeit, um ins Spiel zu finden. Nach rund zehn Minuten waren wir gut in der Partie und kreierten uns in der ersten Spielhälfte einige Chancen. Folgerichtig sind wir auch in Führung gegangen. Im zweiten Abschnitt kamen wir auch zu der einen oder anderen Möglichkeit und unser Joker hat zweifach genetzt. Es zeichnet uns momentan in der Meisterschaft aus, dass wir von der Bank aus immer Qualität bringen können. Das war heute auch der Fall und deswegen auch ein verdienter Sieg. Wir sind sehr zufrieden, da es auf dem Kunstrasen in Vöcklamarkt zudem immer schwer zu spielen ist."

Bezirksliga Süd: Vöcklamarkt Jrs. : FC Attnang - 0:3 (0:1)

85 Tibor Gabovda 0:3

57 Tibor Gabovda 0:2

27 Alexander Oberperfler 0:1

