ASKÖ Ohlsdorf bezwingt Union Adlwang auf eigener Anlage mit 4:2

Die ASKÖ Ohlsdorf setzte sich in der sechsten Runde der Bezirksliga Süd gegen Union Adlwang mit 4:2 durch. Trotz einiger guter Chancen der Gäste konnten die Hausherren ihre Siegesserie fortsetzen und blieben auch am sechsten Spieltag ungeschlagen. Vor allem Dominik Mühlbacher und Daniel Lexl waren mit ihren Toren entscheidend für den Erfolg der Ohlsdorfer.

Ohlsdorfer Führung in der ersten Halbzeit

Das Spiel begann ohne große Ereignisse, doch die ASKÖ Ohlsdorf zeigte sich von Anfang an als der erwartete Favorit. Bereits in der 18. Minute gingen die Hausherren in Führung: Dominik Mühlbacher wurde von Proll perfekt in Szene gesetzt und ließ sich die Chance nicht entgehen, um das 1:0 zu erzielen.

In der Folgezeit entwickelte sich ein ausgeglichenes Spiel. Union Adlwang hatte kurz vor der Pause einige hochkarätige Chancen. Besonders bemerkenswert war eine Aktion in der 45. Minute, als Dzafic einen kraftvollen Schuss abgab, den Lugmayr mit einer Glanzparade an die Latte lenken konnte. Auch Dramac scheiterte kurz darauf nur knapp an Lugmayr, als er einen gespitzelten Abschluss nicht im Tor unterbringen konnte. Dennoch ging es mit einer 1:0-Führung für die Ohlsdorfer in die Halbzeitpause.

Tore und Spannung in der zweiten Halbzeit

Direkt nach Wiederanpfiff zeigte die ASKÖ Ohlsdorf erneut ihre Stärke. In der 46. Minute war es Holzinger, der nach einem Ballverlust der Gäste frei vor Muralter auftauchte, jedoch am Torhüter der Adlwanger scheiterte. Nur sieben Minuten später, in der 53. Minute, setzte Hodzic nach einem Stangler aus abseitsverdächtiger Position einen Schuss über das Tor.

Die Hausherren erhöhten den Druck weiter und wurden in der 55. Minute belohnt. Daniel Lexl entwischte nach einem langen Ball der Abwehr der Adlwanger und lupfte den Ball gekonnt über Muralter hinweg ins Netz zum 2:0.

Union Adlwang gab sich jedoch nicht auf und kam in der 63. Minute zum Anschlusstreffer. Nach einer Ecke von Djudjik war es Kapitän Manuel Platzer, der den Ball per Kopf im Tor unterbrachte. Die Adlwanger schöpften neue Hoffnung, doch die ASKÖ Ohlsdorf antwortete prompt.

Nur neun Minuten später, in der 72. Minute, stellte der eingewechselte Laurence Nikolaus Krischke den Zwei-Tore-Vorsprung wieder her. Nach einem präzisen Stangler verwandelte Krischke eiskalt zum 3:1.

In der 86. Minute markierte Adnan Hodzic die endgültige Vorentscheidung, als er aus der Distanz zum 4:1 einnetzen konnte. In der Nachspielzeit zirkelte dann Adlwangs Albin Dzafic noch einen Freistoß ins Kreuzeck (92.) und setzte damit zugleich den Schlusspunkt der Partie.

Insgesamt zeigte die ASKÖ Ohlsdorf eine überzeugende Leistung und blieb auch im sechsten Spiel der Saison ungeschlagen. Union Adlwang kämpfte tapfer, musste sich jedoch letztlich dem Favoriten beugen.

Stimme zum Spiel:

Adiz Cetin ( Trainer ASKÖ Ohlsdorf):

" In der ersten Hälfte ist der Gegner sehr tief gestanden.Wir haben es versucht, spielerisch zu lösen. Wir wussten, dass es eine schwere Partie wird und es hart werden wird, bis wir die Abwehrkette der Gäste knacken können. Im Endeffekt waren wir die ersten dreißig Minuten auch spielbestimmend, Adlwang hatte auf Konter gewartet. Gegen Ende der ersten Hälfte ist der Kontrahent aktiver geworden. In der Pause haben wir gewechselt, waren in der Folge stabiler und erhöhten auf 2:0. Insgesamt war der Sieg verdient. Doch der Gegner ist sicherlich besser als was die Tabelle zeigt. Man hat gemerkt, dass wir letzte Woche nicht spielten - der Rhythmus ist ein wenig verloren gegangen, aber uns zeichnet momentan die Kadertiefe aus."

Bezirksliga Süd: Ohlsdorf : Adlwang - 4:2 (1:0)

92 Albin Dzafic 4:2

86 Adnan Hodzic 4:1

72 Laurence Nikolaus Krischke 3:1

63 Manuel Platzer 2:1

55 Daniel Lexl 2:0

18 Dominik Mühlbacher 1:0

