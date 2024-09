SV Hohenzell dominiert Union Schlierbach mit 6:0

Details Samstag, 21. September 2024 22:24

In der sechsten Runde der Bezirksliga Süd (OÖ) empfing die Union Schlierbach den SV Hohenzell . Die Gäste zeigten von Beginn an ihre Dominanz und setzten sich letztendlich mit einem beeindruckenden 6:0-Sieg durch. Elias Riegler und Fabian Glechner waren die herausragenden Torschützen der Partie, wobei Hohenzell in jeder Phase des Spiels die Kontrolle behielt.

Erste Halbzeit: Hohenzell übernimmt die Führung

Gleich zu Beginn der Partie wurde klar, dass der SV Hohenzell die Spielkontrolle übernehmen wollte. Bereits in der 13. Minute verzeichneten die Gäste ihre erste Torchance, als ein Schuss knapp neben das Tor ging. Doch auch die Union Schlierbach hatte ihre Möglichkeiten, verfehlte jedoch ebenfalls das Ziel.

Die entscheidende Wendung in der ersten Halbzeit kam kurz vor der Pause. In der 42. Minute erzielte Elias Riegler das erste Tor für die Hohenzeller, nachdem ein Fehler des Schlierbacher Torwarts zu einem unglücklichen Abpraller führte. Nur wenige Minuten später, in der 45. Minute, legte Riegler erneut nach und erhöhte auf 2:0 für die Gäste.

Der Frust bei der Union Schlierbach war spürbar, was sich in einer roten Karte für ihren Trainer Gerald Oberndorfinger in der 45. Minute äußerte. Mit einem 2:0-Rückstand und einem Trainer weniger gingen die Schlierbacher in die Halbzeitpause.

Zweite Halbzeit: Hohenzell baut Führung aus

Die zweite Halbzeit begann, wie die erste endete – mit dominanten Gästen. Bereits in der 50. Minute erzielte Fabian Glechner das dritte Tor für den SV Hohenzell. Nur zwei Minuten später, in der 52. Minute, war Glechner erneut zur Stelle und machte das 4:0 perfekt. Die Schlierbacher schienen keine Antwort auf die Offensive der Hohenzeller zu haben.

In der 54. Minute setzte Hannes Pramendorfer das nächste Ausrufezeichen, als er zum 5:0 traf. Die Union Schlierbach war in dieser Phase des Spiels nahezu chancenlos und zeigte sich, wie bereits vorher erwähnt, sehr schwach.

Die Schlierbacher hatten zwar in der 51. und 72. Minute noch zwei Gelegenheiten, ein Ehrentor zu erzielen, scheiterten jedoch an der Latte und der gegnerischen Abwehr. Der SV Hohenzell hingegen ließ nicht locker. In der 75. Minute machte Elias Riegler seinen Hattrick perfekt und erzielte das 6:0 für die Gäste.

In den letzten Minuten des Spiels verzeichnete der SV Hohenzell noch weitere Chancen, den Spielstand zu erhöhen, jedoch gingen diese Schüsse über das Tor. So blieb es beim deutlichen 6:0 für den SV Hohenzell, der damit eindrucksvoll seine Stärke unter Beweis stellte.

Der Endstand von 6:0 spiegelte die Überlegenheit der Hohenzeller wider und ließ die Union Schlierbach enttäuscht zurück. Es war ein Spiel, das von Beginn an von den Gästen dominiert wurde, und das in jeder Hinsicht ihre Qualität und Effizienz vor dem Tor demonstrierte.

Stimme zum Spiel:

Werner Sickinger ( Sportlicher Leiter SV Hohenzell):

" Auf dem Papier spielte der Letzte gegen den Vorletzten. Wir wussten, dass es um viel geht. Wir haben von Beginn weg Schlierbach unter Druck gesetzt. Daher haben sie sich auch schwer getan, Lösungen zu finden. Trotzdem hielten sie lange stand. Der Dosenöffner in der Partie war sicherlich unser Führungstreffer. Das 2:0 kurz vor der Pause war ein Befreiungsschlag für uns. In der zweiten Hälfte haben wir eine kurze Drangperiode des Gegners gut gemeistert, aber mit dem nächsten Treffer für meine Mannschaft war das Spiel gelaufen. In der Folge ging alles sehr leicht. Es war insgesamt ein kämpferisch verdienter Sieg. Wir haben wieder gezeigt, was wir können. Jetzt heißt es weiterarbeiten!"

Bezirksliga Süd: Schlierbach : Hohenzell - 0:6 (0:2)

75 Elias Riegler 0:6

54 Hannes Pramendorfer 0:5

52 Fabian Glechner 0:4

50 Fabian Glechner 0:3

45 Elias Riegler 0:2

42 Elias Riegler 0:1

