Union Mondsee Juniors triumphieren über Allhaming/Weißkirchen 1b mit 2:0

In der siebten Runde der Bezirksliga Süd (OÖ) sicherten sich die Union Mondsee Juniors einen klaren 2:0-Auswärtssieg gegen Allhaming/Weißkirchen 1b. Bereits in der ersten Halbzeit stellten die Gäste die Weichen auf Sieg und ließen den Gastgebern keine Chance auf ein Comeback. Trotz hartnäckiger Bemühungen konnte Allhaming/Weißkirchen 1b den Rückstand nicht aufholen und musste die Heimniederlage hinnehmen.

Früher Rückschlag für Allhaming/Weißkirchen 1b

Gleich zu Beginn der Partie zeigte Union Mondsee Juniors ihre Entschlossenheit und erzielte in der 7. Minute das erste Tor. Viktor Kocic nutzte die Gelegenheit und brachte die Mondseer mit einem präzisen Schuss in Führung. Dieser frühe Treffer setzte die Gastgeber unter Druck, die nun gezwungen waren, ihre Offensivbemühungen zu intensivieren.

Allhaming/Weißkirchen 1b versuchte, sich von dem Rückschlag zu erholen und startete mehrere Angriffe, um den Ausgleich zu erzielen. Allerdings stand die Abwehr der Union Mondsee Juniors stabil und ließ keine nennenswerten Chancen zu. In der 38. Minute kam es dann zu einem entscheidenden Moment, der die Ausgangslage der Gastgeber weiter erschwerte: Mario Anton Payrleitner von Allhaming/Weißkirchen 1b sah die rote Karte und musste den Platz verlassen. Diese Unterzahl nutzten die Mondseer geschickt aus.

Golem Shabani erhöht für Union Mondsee Juniors

Nur zwei Minuten nach dem Platzverweis schlug Union Mondsee Juniors erneut zu. Golem Shabani erhöhte in der 40. Minute auf 2:0 für die Gäste und brachte die Allhaming/Weißkirchen 1b in eine noch schwierigere Lage. Mit diesem Spielstand ging es in die Halbzeitpause, und die Gastgeber standen vor der Herausforderung, das Spiel in Unterzahl zu drehen.

Die zweite Halbzeit gestaltete sich weitgehend ausgeglichen, wobei Union Mondsee Juniors ihre Führung verwaltete und auf Konterchancen lauerte. Allhaming/Weißkirchen 1b kämpfte tapfer weiter, konnte jedoch keine nennenswerten Chancen kreieren, um das Spiel noch einmal spannend zu machen. Die Abwehr der Mondseer erwies sich als unüberwindbar, und so blieben klare Torchancen Mangelware.

Die Union Mondsee Juniors konzentrierten sich darauf, ihre Führung zu halten und ließen den Ball geschickt in den eigenen Reihen laufen. Dies sorgte dafür, dass Allhaming/Weißkirchen 1b kaum noch in gefährliche Offensivaktionen kam. Die Gäste agierten clever und ließen die Uhr herunterlaufen, ohne selbst größere Risiken einzugehen.

In der Nachspielzeit passierte nichts Erwähnenswertes mehr, und der Schiedsrichter beendete das Spiel nach insgesamt 91 Minuten.

Stimme zum Spiel:

Nemanja Asanovic ( Trainer Union Mondsee Juniors):

" In der ersten Hälfte war meine Mannschaft besser. Wir sind sehr schnell durch ein Traumtor in Führung gegangen. Es hat uns natürlich geholfen, als der Gegner die rote Karte bekommen hat. Das haben wir sofort genützt und den zweiten Treffer erzielt. Der zweite Spielabschnitt war von unserer Seite nicht mehr so gut. Der Kontrahent hat zwar versucht, nochmals etwas entgegenzusetzen, doch mit einem Mann weniger am Feld ist es sehr schwierig. In Summe war es ein verdienter Sieg. Wir sind auch sehr zufrieden - das war heute der fünfte Sieg in Serie. Wir schauen jetzt weiter von Spiel zu Spiel."

Bezirksliga Süd: Allh./Weißk. 1b : Mondsee Juniors - 0:2 (0:2)

40 Golem Shabani 0:2

7 Viktor Kocic 0:1

