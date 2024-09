FC Attnang bezwingt Union Thalheim knapp mit 2:1

Details Samstag, 28. September 2024 21:16

Ein umkämpftes Spiel in der Bezirksliga Süd (OÖ) endete mit einem knappen 2:1-Sieg für den FC Attnang gegen Union Thalheim. Die Partie bot von Anfang an packende Momente und zahlreiche Diskussionen auf dem Feld, die sowohl Spieler als auch Zuschauer in Atem hielten. In der 7. Runde der Liga setzte sich Attnang durch ein spätes Tor von Mario Oberansmayr durch und feierte einen hart erkämpften Heimsieg.

Frühe Führung und schnelle Antwort

Union Thalheim startete stark und erzielte in der 13. Minute das erste Tor der Begegnung. Jordan Hattinger traf aus halbrechter Position im Strafraum mit einem strammen Schuss ins Eck zur 1:0-Führung für die Gäste. Der FC Attnang ließ sich jedoch nicht lange bitten und antwortete nur zwei Minuten später. Nach einer Ecke kam Stjepan Ujakovic an den Ball und hämmerte das Leder am langen Pfosten ins Netz. Mit diesem schnellen Ausgleich zum 1:1 war die Spannung sofort wiederhergestellt.

In der Folge entwickelte sich ein hart umkämpftes Spiel. Die Gäste aus Thalheim machten ordentlich Dampf im Angriffsdrittel und forderten in der 23. Minute einen Handelfmeter, der jedoch nicht gegeben wurde. Auf beiden Seiten wurde mit vollem Einsatz gespielt, und die Partie wurde zunehmend hitziger. Eine Rudelbildung in der 33. Minute sowie wiederholte Elfmetervorderungen der Gäste unterstrichen die Intensität des Spiels.In der 42. Minute kam es zu einem entscheidenden Moment: Jordan Hattinger von Union Thalheim sah nach einem Foul an Karim Ameti die Gelb-Rote Karte und musste das Feld verlassen. Die Thalheimer waren fortan in Unterzahl.

Entscheidung in der Schlussphase

Die zweite Halbzeit begann mit einer scharfen Hereingabe, die FC Attnang-Torwart Bauer aufmerksam entschärfte. In den ersten Minuten der zweiten Hälfte waren Highlights eher rar gesät. Doch die Spannung blieb hoch.

Trotz der numerischen Überlegenheit tat sich der FC Attnang schwer, klare Chancen herauszuspielen. Erst in der 81. Minute gelang es ihnen, die Überzahl zu nutzen. Nach einer Ecke war es Mario Oberansmayr, der den Ball ins Netz beförderte und damit den FC Attnang mit 2:1 in Führung brachte. Dieses Tor erwies sich als spielentscheidend.

In den letzten Minuten versuchten die Thalheimer alles, um noch den Ausgleich zu erzielen, aber die Abwehr des FC Attnang stand sicher. Besonders Wögerer und Oberperfler zeigten herausragende Leistungen und hielten den Angriffen der Gäste stand. Nach 90 Minuten und einer dreiminütigen Nachspielzeit pfiff der Schiedsrichter die Partie ab. Der FC Attnang konnte einen wichtigen Heimsieg feiern und die drei Punkte zu Hause behalten.

Stimme zum Spiel:

Benjamin Troppmair ( Trainer FC Attnang):

" Da es zu regnen begonnen hatte, war es eine sehr kampfbetonte Partie gegen den erwartet schweren Gegner aus Thalheim. Wir wollten eigentlich vermeiden, dass wir durch einen Eigenfehler in Rückstand geraten. Doch zum Glück haben wir dann sofort ausgeglichen. Der Knackpunkt des Spiels war sicherlich die Gelb/Rote Karte der Gäste. Dadurch konnten sie den Druck von der ersten Hälfte nicht weiter aufbauen. Nach unserem Führungstreffer konnten sie auch nicht mehr zusetzen. Wir sind überglücklich, dass wir die drei Punkte bei uns gelassen haben. Das Spiel war insgesamt geprägt von Zweikämpfen, es war ein sehr intensives Match."

Bezirksliga Süd: FC Attnang : Thalheim - 2:1 (1:1)

81 Mario Oberansmayr 2:1

15 Stjepan Ujakovic 1:1

13 Jordan Hattinger 0:1

