Union Eberstalzell gewinnt Duell gegen ASKÖ Ohlsdorf mit 3:2

Die Union Eberstalzell konnte in der siebten Runde der Bezirksliga Süd einen hart erkämpften 3:2-Sieg gegen ASKÖ Ohlsdorf feiern. Nach einer Halbzeitführung der Gäste kämpften sich die Eberstalzeller zurück und sicherten sich letztendlich die drei Punkte durch eine beeindruckende zweite Hälfte.

Starker Beginn der Ohlsdorfer

Die Begegnung zwischen der Union Eberstalzell und ASKÖ Ohlsdorf begann mit einem temporeichen Start. Bereits in der ersten Minute wurde das Spiel angepfiffen, und die Gäste aus Ohlsdorf übernahmen schnell die Kontrolle. Diese Dominanz zahlte sich aus, als Tobias Breitwimmer in der 34. Minute das erste Tor des Spiels erzielte und seine Mannschaft mit 1:0 in Führung brachte.

Nur eine Minute später erhöhten die Ohlsdorfer den Druck und konnten erneut jubeln. Diesmal war es Dominik Mühlbacher, der in der 33. Minute zum 2:0 für ASKÖ Ohlsdorf traf und die Führung ausbaute. Die Union Eberstalzell schien in dieser Phase des Spiels Schwierigkeiten zu haben, ihre Defensive zu stabilisieren.

Die Eberstalzeller gaben jedoch nicht auf und kämpften sich zurück ins Spiel. In der 34. Minute konnte Tim Auinger den Rückstand verkürzen und für die Union Eberstalzell das 1:2 erzielen. Dieses Tor brachte neuen Schwung in die Mannschaft der Gastgeber und sorgte dafür, dass sie bis zur Halbzeitpause weiter drängten.

Die Wende in der zweiten Halbzeit

Nach der Halbzeitpause kehrten die Mannschaften zurück auf das Spielfeld, und es war klar, dass die Union Eberstalzell entschlossen war, das Blatt zu wenden. Die zweite Hälfte des Spiels war geprägt von intensiven Zweikämpfen und spannendem Fußball. Die Eberstalzeller spielten nun mit mehr Selbstvertrauen und setzten die Gäste aus Ohlsdorf unter Druck.

In der 69. Minute gelang der Union Eberstalzell schließlich der Ausgleichstreffer. Franz Michael Karlsberger traf zum 2:2 und stellte damit das Spiel auf den Kopf.

Als das Spiel in die entscheidende Phase ging, bewies die Union Eberstalzell ihre Entschlossenheit, das Spiel zu gewinnen. In der 81. Minute erzielte Manuel Karlsberger das entscheidende Tor zum 3:2 und brachte die Gastgeber damit erstmals in Führung. Dieses Tor löste großen Jubel bei den Eberstalzeller Anhängern aus und gab der Mannschaft den nötigen Auftrieb, die Führung bis zum Schlusspfiff zu verteidigen.

In der 94. Minute endete das Spiel schließlich mit einem 3:2-Sieg für die Union Eberstalzell. Die Spieler und Fans der Heimmannschaft feierten diesen hart erkämpften Erfolg, während die Gäste aus Ohlsdorf enttäuscht den Platz verließen. Trotz der Niederlage zeigten die Ohlsdorfer eine starke Leistung, besonders in der ersten Halbzeit.

Stimme zum Spiel:

Adiz Cetin ( Trainer ASKÖ Ohlsdorf):

" In der ersten Hälfte waren wir spielbestimmend. Bis zur Pause war es eine der besten Leistungen, die wir in dieser Spielzeit gebracht haben. Wir müssen unbedingt das dritte Tor machen. Dann bekommen wir durch einen fragwürdigen Eckball den Anschlusstreffer. Gleich nach der Pause hatten wir wieder die Möglichkeit, ein Tor zu erzielen, aber leider haben wir es nicht gemacht. In der Folge haben wir zwei Tore durch individuelle Fehler kassiert. Es ist schwierig auf dem Platz von Eberstalzell das Spiel nochmals zu drehen. Insgesamt haben es die Jungs in der ersten Spielhälfte gut gemacht, im zweiten Abschnitt war das Match auf Messers Schneide."

Bezirksliga Süd: Eberstalzell : Ohlsdorf - 3:2 (1:2)

81 Manuel Karlsberger 3:2

69 Franz Michael Karlsberger 2:2

34 Tobias Breitwimmer 1:2

33 Dominik Mühlbacher 0:2

8 Tim Auinger 0:1

